Pierwsza desktopowa karta graficzna Intel Arc trafiła do sprzedaży

Pierwsza, desktopowa karta graficzna z serii Intel Arc A380 trafiła w końcu do sprzedaży. Szkoda, że na razie jedynie w Chinach.

Intel długo każe nam czekać na premierę swoich desktopowych kart z serii Arc Alchemist. Nadal nie wiemy, kiedy modele trafią na sklepowe półki w Europie, w tym w Polsce. Tymczasem pierwsza konstrukcja jest już dostępna w sprzedaży w Chinach. To model z serii Intel Arc A380.

Intel Arc A380 już w sprzedaży

Pierwszą firmą, która zaprezentowała własny model karty graficznej Intel Arc A380 jest chiński GUNNIR. Już wcześniej producent z Państwa Środka pokazywał ten model na zdjęciach, a teraz można go oficjalnie kupić. Do tej pory GPU był dostępny jedynie w gotowych zestawach, co wiązało się z koniecznością zakupu całego komputera.

Rekomendowana cena modeli z serii Arc A380 ma wynosić 1030 Renminbi, czyli około 710 zł (według aktualnego kursu). Jednak model GUNNIR Arc A380 Photon dostępna jest w tym momencie za 1299 RMB, czyli równowartość mniej więcej 900 zł. Karta ma 8 jednostek Xe, co przekłada się na 1024 rdzenie FP32. Do tego oferuje 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie oraz TBP na poziomie 75 W. Pod względem wydajności ma to być konkurencja dla GeForce'a GTX 1650.

Źródło zdjęć: GUNNIR

Źródło tekstu: VideoCardz