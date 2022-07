Ceny kart Intel Arc Alchemist bez tajemnic. Ma być konkurencyjnie

Właśnie poznaliśmy prawdopodobne ceny desktopowych kart graficznych Intel Arc Alchemist. Te mają być konkurencyjne, bowiem za najdroższy model zapłacimy około 400 dolarów.

Intel cały czas milczy w sprawie premiery desktopowych kart graficznych Intel Arc Alchemist. Czas nie działa na korzyść Niebieskich, bo wielkimi krokami zbliżają się nowe generacje układów NVIDII i AMD. Tymczasem Intel wciąż nie pokazał konkurencji dla serii RTX 3000 oraz RX 6000. Przynajmniej ceny mają być konkurencyjne, jak wynika z nowego przecieku.

Ceny kart graficznych Intel Arc Alchemist

Serwis wccftech dotarł do grafiki, która wygląda jak slajd z prezentacji Intela. Na niej widzimy rekomendowane ceny wszystkich modeli Arc Alchemist. Oprócz tego dowiadujemy się też, jak producent zamierza pozycjonować swoje konstrukcje względem konkurencji.

Najmocniejszy, desktopowy model to Arc A770. Ze slajdu wynika, że będzie on konkurencją dla GeForce'a RTX 3060 Ti, a rekomendowana cena nie powinna przekroczyć poziomu 399 dolarów. Karta dostępna będzie w dwóch wersjach z 8 i 16 GB pamięci VRAM. Uwagę zwraca też podawane TDP, które jest o 25-45 W wyższe niż u konkurentów.

Kolejny model w zestawieniu to Arc A750, który ma rywalizować z RTX 3060 oraz RX 6600, chociaż ponownie przy dużo wyższym TDP/TGP. Z kolei Intel Arc A580 ma oferować podobną wydajność do RTX 3050, a modele A380 i A310 to już konkurencja dla wiekowych i dużo słabszych modeli GTX 1650 i GTX 1050 Ti. Ceny wszystkich kart mieszczą się w zakresie od 99 do 399 dolarów.

Nadal nie wiemy, kiedy desktopowe karty graficzne Intela trafią do sprzedaży.

