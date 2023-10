NVIDIA oszalała? Nadciąga nowy GeForce RTX 3000

NVIDIA szykuje się do premiery nowej karty graficznej, ale to nie będzie wcale to czego oczekiwali fani. Zamiast tego dostaniemy nowy wariant GeForce RTX 3050.

Generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowała na rynku pod koniec ubiegłego roku. Od tamtej pory do sprzedaży trafiło sześć modeli. Najniżej pozycjonowanym układem jest GeForce RTX 4060, który aktualnie w kosztuje ponad 1400 złotych. Nic więc dziwnego, że sporo osób nadal czeka na tańszy model.

GeForce RTX 3050 6 GB ma kosztować około 799 zł

Za kulisami mówi się jednak, że najniższy przedstawiciel w ofercie Zielonych to nie będzie wcale GeForce RTX 4050. Zamiast tego NVIDIA chce wyciągnąć z szafy dobrze znanego trupa i go nieco przypudrować.

NVIDIA szykuje się do debiutu nowego wariantu GeForce RTX 3050, czyli karty graficznej ze stycznia 2022 roku. Będzie to okrojony wariant na bazie rdzenia GA107, ale dokładna konfiguracja nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak za to, że taktowania zostaną obniżone do 1470 MHz, czyli będą o 17% niższe niż w oryginalne.

Jakby tego było mało zamiast 128-bitowej szyny danych dostaniemy 96-bitową, a pamięć VRAM zostanie zmniejszona z 8 do 6 GB. Pozwoli to co prawda obniżyć pobór mocy ze 115 do 70 W i wyeliminować dodatkowe złącze zasilające, ale należy też spodziewać się spadku wydajności w grach o około 20%.

Czemu NVIDIA to robi? Trudno powiedzieć. Całkiem prawdopodobne, że to odpowiedź na nadciągający układ Intel ARC A580, który mógłby mocno namieszać w niskim segmencie. Tym samym NVIDIA chce wydać "nową" kartę, która będzie tania w produkcji i pozwoli zaoferować niskie ceny.

Produkcja NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ma ruszyć w styczniu 2024 roku, a debiut nastąpi kilka tygodni później. Należy spodziewać się ceny w okolicach 150 USD, co w Polsce oznaczałoby około 799 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewsski

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne