ASUS szykuje płytę główną, którą będziesz mógł schłodzić wodą

Jesteś fanem układów chłodzenia cieczą? Składasz nowy zestaw komputerowy? W takim razie ASUS szykuje płytę główną właśnie dla Ciebie!

Intel szykuje się do premiery procesorów z rodziny Raptor Lake Refresh. Ma ona nastąpić jeszcze w tym miesiącu, 16 października. Nowe CPU trafią na sklepowe półki dzień później. Będzie to głównie odświeżenie dotychczasowej oferty, a więc mowa o wyższych taktowaniach i obsłudze szybszych pamięci RAM.

Nowa płyta ASUS-a ma kosztować grubo ponad 3000 zł

Nowe jednostki od Niebieskich nadal będą korzystały z gniazda LGA 1700, a więc będą wspierane przez dotychczasowe płyty główne z chipsetami Intel 600 i 700. Konieczna będzie tylko aktualizacja BIOS-u. Oczywiście firmy takie jak ASUS, ASRock, GIGABYTE czy MSI szykują też nowe, odświeżone modele.

ASUS ROG Maximus Z790 Formula to płyta główna w formacie E-ATX, która będzie skierowana do entuzjastów. Prócz czarno-srebrnej kolorystyki wyróżniać ją ma potężna sekcja zasilania z dużym radiatorem, który można podpiąć do autorskich układów chłodzenia cieczą.

Na czarnym laminacie znajdziemy cztery banki dla pamięci RAM DDR5, dwa złącza PCI Express 5.0 x16, liczne złącza M.2 dla SSD, fizyczne przyciski czy ekran dla błędów POST. Opakowanie zdradza również obecność łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 oraz podświetlenia RGB LED.

ASUS ROG Maximus Z790 Formula będzie jedną z droższych płyt głównych na rynku i należy zakładać cenę ponad 3000 złotych. Debiut planowany jest na premierę Intel Core 14. generacji, czyli 17 października.

Źródło zdjęć: wxnod@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne