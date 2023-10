AMD szykuje się do ofensywy. NVIDIA ma powód do obaw?

Już niedługo doczekamy się wydajnych laptopów dla graczy z kartami graficznymi AMD. Czerwoni szykują się do premiery nowego, mobilnego Radeona RX 7000.

Najnowsze generacje kart graficznych w laptopach i komputerach stacjonarnych to rodziny AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. I jakby nie zaginać rzeczywistości to królem pod względem wydajności są Zieloni, którzy zostawiają Czerwonych daleko w tyle. To się jednak może niedługo zmienić.

AMD Radeon RX 7900M zadebiutuje 19 października

AMD szykuje się podobno do debiutu nowych mobilnych układów graficznych. Mowa o modelu Radeon RX 7900M, który będzie oparty na przyciętym rdzeniu Navi 31. Wydajność będzie więc niższa niż w Radeonie RX 7900 XT(X) dla komputerów stacjonarnych, ale wyższa niż w dotychczasowych GPU dla laptopów od AMD.

AMD Radeon RX 7900M ma korzystać z budowy modułowej, gdzie połączone zostaną litografie 5 nm i 6 nm. Powierzchnia rdzenia ma wynosić 304,5 mm2, a znajdziemy tam 4608 procesorów strumieniujących. Całość zostanie doprawiona 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej szynie danych.

Aktualnie taktowania pozostają tajemnicą. Wiemy jednak, że dostaniemy 64 MB pamięci Infinity Cache, a współczynnik TGP ma wynosić 160 - 200 W. To sporo jak na GPU do laptopów. AMD Radeon RX 7900M ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej 19 października.

