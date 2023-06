Intel wycofuje kartę graficzną Arc A770 Limited Edition

Intel przygotowuje się do premiery nowej generacji kart graficznych Battlemage. Tym samym Niebiescy nie będą oferowali już modelu Arc A770 Limited Edition.

Na rynku kart graficznych mamy od niedawana trzech producentów - AMD, Intel oraz NVIDIA. Niebiescy dołączyli do gry w ubiegłym roku za sprawą serii Arc Alchemist. Pierwszy model - Arc A380 - pojawił się w czerwcu, a w kolejnych miesiącach dostaliśmy jeszcze Arc A310, A750 oraz A770 w wersji 8 i 16 GB.

Intel Arc A770 będzie nadal dostępny w wersjach autorskich

Intel poinformował w ostatnich dniach, że oficjalnie kończy z produkcją najwydajniejszego wariantu. Chodzi o karty Intel Arc A770 Limited Edition, czyli wersje referencyjne. Będą one jednak nadal dostępne w wersjach autorskich od partnerów takich jak Acer, GUNNIR czy Sparkle.

Chociaż zakończenie produkcji niecały rok po premierze - układ Intel Arc A770 debiutował 14 października 2022 roku - może zaskakiwać to jak sama nazwa wskazuje była to wersja limitowana. Co więcej Niebiescy szykują się już do debiutu kolejnej generacji, czyli rodziny Intel Battlemage, w 2024 roku.

Dokument PCN (Product Change Notification) podaje, że ostatecznym terminem na składanie zamówień przez dystrybutorów na Intel Arc A770 Limited Edition był 20 czerwca. Należy więc zakładać, że ostatnie dostawy są już w drodze, a liczba dostępnych w sklepach kart będzie mocno ograniczona. To o tyle dziwne, że w przypadku procesorów Intel daje partnerom znacznie więcej czasu (tygodnie, a czasami miesiące).

Czy jest za czym płakać? Nie. Jak wspomnieliśmy wcześniej Intel Arc A770 nadal będzie do kupienia, ale w wersjach autorskich. Te często oferują fabryczne OC, lepszą kulturę pracy i/lub są po prostu tańsze. A to karta jak najbardziej warta uwagi, bo konstrukcje AMD i NVIDII z 16 GB VRAM są znacznie droższe.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: oprac. własne