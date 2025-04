AMD Radeon RX 9070 GRE oficjalnie. Szału nie ma

Na oficjalnej stronie internetowej AMD pojawiła się karta graficzna, o której plotkowało się od dłuższego czasu - Radeon RX 9070 GRE . Dodatkowo ruszyła już jej przedsprzedaż w Chinach, a wysyłka rozpocznie się 8 maja . Sugerowana cena ustalona została na 4199 renminbi, czyli około 2159 złotych . To minimalnie taniej niż dostępny od dłuższego czasu Radeon RX 9070, który startował z MSRP 4449 renminbi (ok. 2289 złotych).

Dostajemy skok wydajności o zaledwie 6%

AMD Radeon RX 9070 GRE korzysta z rdzenia Navi 48 XL i architektury RDNA 4. Zdecydowano się tutaj na 3072 procesorów strumieniujących z zegarem bazowym 2220 MHz i do 2790 MHz w trybie boost. Dopełnia to 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 192-bitowej szynie danych. Pobór mocy to do 220 W, a zasilanie odbywa się za sprawą dwóch tradycyjnych złączy 8-pin.