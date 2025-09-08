JBL Grip: z tym głośnikiem narobisz hałasu. Ma też kolorowe oświetlenie

Nowy, kompaktowy głośnik Bluetooth JBL Grip oficjalnie trafia dziś do sprzedaży w Polsce. Urządzenie wyróżnia się brzmieniem JBL Pro Sound – producent podkreśla wyrazisty bas, czyste wysokie tony oraz wytrzymałość, która pozwala korzystać z niego w każdych warunkach. JBL Grip jest pyło- i wodoszczelny – potwierdza to certyfikat IP68. Dodatkowo Głośnik wytrzyma upadek z wysokości nawet 1 metra na beton.

Za dźwięk odpowiadają szerokopasmowe przetworniki 43 x 80 mm dające moc 16 W RMS w paśmie przenoszenia 70 Hz - 20 kHz. Dodatkowo na tylnym panelu głośnika znajduje się zintegrowane światło ambientowe z unikatowymi motywami i opcjami kolorystycznymi, dzięki którym można dopasować nastrój do swojej playlisty. Aplikacja JBL Portable pozwala precyzyjnie dostroić jasność i zapisać swój ulubiony styl. Ponadto można w ten sposób dostosować dźwięk za pomocą 7-pasmowego korektora.

JBL Grip wykorzystuje Bluetooth 5.4 i wyposażony jest w funkcję AI Sound Boost, która analizuje muzykę w czasie rzeczywistym i optymalizuje dźwięk, gwarantując większą głośność przy minimalnych zniekształceniach.

Dodatkowo nowość umożliwia sparowanie dwóch głośników JBL Grip, by uzyskać brzmienie stereo i efekt przestrzennego dźwięku, można też wykorzystać Auracast, by połączyć ze sobą dowolną liczbę głośników.