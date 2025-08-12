JBL Clip 4 Eco na wyprzedaży. Ten wyjątkowy głośnik może być Twój

Oczywiście konkurencja walczy głównie ceną. Jednak ten argument znika jak kamfora kiedy mamy do czynienia z taką promocją jak ta. Dzięki niej JBL Clip 4 Eco może być Wasz za jedyne 179,99 zł. Dla porównania jego cena standardowa wynosi 229 zł. Oszczędności są więc naprawdę spore.

Dalsza część tekstu pod wideo

JBL Clip 4 Eco

Wyjaśnijmy sobie na początku, czym w ogóle jest wersja eco. Otóż odnosi się do głośnika, który został wykonany z materiałów odzyskanych z recyklingu. Dzięki temu dbamy o zrównoważony rozwój, a sam głośnik nie odstaje od wariantu standardowego pod względem jakości.

JBL Clip 4 Eco to idealny wybór na wycieczki piesze, jak i rowerowe. A to dzięki klipsowi, który można przypiąć do praktycznie wszystkiego. Nie straszne mu są także warunki pogodowe, ponieważ dzięki normie IP67 wytrzyma nawet ewentualną kąpiel.

Oczywiście, nie jest to sprzęt, którym rozkręcimy imprezę. Jednak jego 5 W mocy świetnie sprawdzi się w bardziej kameralnym gronie. Nie zawodzi także bateria, która wystarczy na 10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. A wszystko to za jedyne 179,99 zł.