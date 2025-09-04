JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

Seria Boombox to głośnikowa wizytówka marki JBL, a modele z tej serii stały się punktem odniesienia dla konkurencji. Teraz firma przedstawiła nową generację – JBL Boombox 4.

Klasyczny design Boomboxa zyskał teraz nowy wygląd – głośnik jest większy (506,4 x 262,9 x 212,9 mm), ale lżejszy (5,89 kg), więc można zabrać na plażę, przed blok czy do ogrodu. Ma certyfikat IP68, czyli jest pyło- i wodoszczelny.

Głośnik wykorzystuje system JBL Pro Sound wraz z technologią AI Sound Boost, która na bieżąco analizuje odtwarzany materiał i dostosowuje parametry dźwięku w celu ograniczenia zniekształceń przy wysokiej głośności. Urządzenie wyposażono w dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 123 mm, dwa 20-milimetrowe tweetery oraz trzy radiatory pasywne (dwa okrągłe i jeden owalny). W trybie zasilania sieciowego moc wyjściowa wynosi 2 x 65 W RMS dla głośników niskotonowych oraz 2 x 40 W RMS dla tweeterów; w trybie pracy na baterii są to odpowiednio 2 x 60 W RMS i 2 x 40 W RMS. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 37 Hz do 20 kHz.

Zestaw obsługuje dwa tryby wzmocnienia basu – Deep Bass oraz Punchy Bass – aktywowane przyciskiem Bass Boost na obudowie. Możliwe jest bezstratne odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem portu USB-C, przy podłączonych kompatybilnych źródłach audio. JBL Boombox 4 wspiera Bluetooth 5.4, a także technologię Auracast, pozwalającą na połączenie kilku głośników w jednej strefie dźwięku.

Producent deklaruje do 28 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu, z możliwością wydłużenia czasu odtwarzania o kolejne 6 godzin dzięki funkcji Playtime Boost. Wbudowany akumulator litowo-jonowy ma pojemność 4584 mAh i ładuje się w trzy godziny.