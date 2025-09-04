JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza
JBL Boombox 4 to nowy głośnik Bluetooth dla miłośników potężnego brzmienia. Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce w najbliższy poniedziałek, 8 września, ale na zakup trzeba przygotować niemałą kwotę.
Seria Boombox to głośnikowa wizytówka marki JBL, a modele z tej serii stały się punktem odniesienia dla konkurencji. Teraz firma przedstawiła nową generację – JBL Boombox 4.
Klasyczny design Boomboxa zyskał teraz nowy wygląd – głośnik jest większy (506,4 x 262,9 x 212,9 mm), ale lżejszy (5,89 kg), więc można zabrać na plażę, przed blok czy do ogrodu. Ma certyfikat IP68, czyli jest pyło- i wodoszczelny.
Głośnik wykorzystuje system JBL Pro Sound wraz z technologią AI Sound Boost, która na bieżąco analizuje odtwarzany materiał i dostosowuje parametry dźwięku w celu ograniczenia zniekształceń przy wysokiej głośności. Urządzenie wyposażono w dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 123 mm, dwa 20-milimetrowe tweetery oraz trzy radiatory pasywne (dwa okrągłe i jeden owalny). W trybie zasilania sieciowego moc wyjściowa wynosi 2 x 65 W RMS dla głośników niskotonowych oraz 2 x 40 W RMS dla tweeterów; w trybie pracy na baterii są to odpowiednio 2 x 60 W RMS i 2 x 40 W RMS. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 37 Hz do 20 kHz.
Zestaw obsługuje dwa tryby wzmocnienia basu – Deep Bass oraz Punchy Bass – aktywowane przyciskiem Bass Boost na obudowie. Możliwe jest bezstratne odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem portu USB-C, przy podłączonych kompatybilnych źródłach audio. JBL Boombox 4 wspiera Bluetooth 5.4, a także technologię Auracast, pozwalającą na połączenie kilku głośników w jednej strefie dźwięku.
Producent deklaruje do 28 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu, z możliwością wydłużenia czasu odtwarzania o kolejne 6 godzin dzięki funkcji Playtime Boost. Wbudowany akumulator litowo-jonowy ma pojemność 4584 mAh i ładuje się w trzy godziny.
JBL Boombox 4 pojawi się w sprzedaży od przyszłego tygodnia, ale jego cena może trochę odstraszać. Na zakup nowości JBL trzeba przygotować aż 2199 zł. Kto nie chce tyle wydawać, może zdecydować się na poprzednią generację, czyli JBL Boombox 3, który kosztuje obecnie 1799 zł.