Sprzęt

JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

JBL Boombox 4 to nowy głośnik Bluetooth dla miłośników potężnego brzmienia. Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce w najbliższy poniedziałek, 8 września, ale na zakup trzeba przygotować niemałą kwotę.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

Seria Boombox to głośnikowa wizytówka marki JBL, a modele z tej serii stały się punktem odniesienia dla konkurencji. Teraz firma przedstawiła nową generację – JBL Boombox 4.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klasyczny design Boomboxa zyskał teraz nowy wygląd – głośnik jest większy (506,4 x 262,9 x 212,9 mm), ale lżejszy (5,89 kg), więc można zabrać na plażę, przed blok czy do ogrodu. Ma certyfikat IP68, czyli jest pyło- i wodoszczelny. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny JBL Clip 5 Czerwony
Głośnik mobilny JBL Clip 5 Czerwony
0 zł
219 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Głośnik mobilny JBL GO Essential 2 Czerwony
Głośnik mobilny JBL GO Essential 2 Czerwony
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Głośnik mobilny JBL Flip 7 Niebieski
Głośnik mobilny JBL Flip 7 Niebieski
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement
JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

Głośnik wykorzystuje system JBL Pro Sound wraz z technologią AI Sound Boost, która na bieżąco analizuje odtwarzany materiał i dostosowuje parametry dźwięku w celu ograniczenia zniekształceń przy wysokiej głośności. Urządzenie wyposażono w dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 123 mm, dwa 20-milimetrowe tweetery oraz trzy radiatory pasywne (dwa okrągłe i jeden owalny). W trybie zasilania sieciowego moc wyjściowa wynosi 2 x 65 W RMS dla głośników niskotonowych oraz 2 x 40 W RMS dla tweeterów; w trybie pracy na baterii są to odpowiednio 2 x 60 W RMS i 2 x 40 W RMS. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 37 Hz do 20 kHz.

JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

Zestaw obsługuje dwa tryby wzmocnienia basu – Deep Bass oraz Punchy Bass – aktywowane przyciskiem Bass Boost na obudowie. Możliwe jest bezstratne odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem portu USB-C, przy podłączonych kompatybilnych źródłach audio. JBL Boombox 4 wspiera Bluetooth 5.4, a także technologię Auracast, pozwalającą na połączenie kilku głośników w jednej strefie dźwięku.

JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

Producent deklaruje do 28 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu, z możliwością wydłużenia czasu odtwarzania o kolejne 6 godzin dzięki funkcji Playtime Boost.  Wbudowany akumulator litowo-jonowy ma pojemność 4584 mAh i ładuje się w trzy godziny. 

JBL Boombox 4 jest większy i lepszy, ale cena trochę odstrasza

JBL Boombox 4 pojawi się w sprzedaży od przyszłego tygodnia, ale jego cena może trochę odstraszać. Na zakup nowości JBL trzeba przygotować aż 2199 zł. Kto nie chce tyle wydawać, może zdecydować się na poprzednią generację, czyli JBL Boombox 3, który kosztuje obecnie 1799 zł. 

JBL Boombox 3 czarny
Image
telepolis
JBL głośnik bluetooth głośnik przenośny JBL Boombox 4 JBL Boombox
Zródła zdjęć: JBL
Źródła tekstu: JBL