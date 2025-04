IQOO Neo 10 Pro+ to nowy siłacz tej jednej brakującej marki na polskim rynku

Topowa wydajność: Snapdragon 8 Elite

Zmiany na plus obejmują też nowy ekran o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 2K, technologii AMOLED i odświeżaniu 120 Hz. Z kolei ze zmian na minus, w odróżnieniu od Neo10 Pro, który oferuje dwa aparaty 50 Mpix z tyłu obudowy, Neo10 Pro+ otrzyma aparat główny 50 Mpix i dodatkowy 8 Mpix. Z przodu telefonu znajdziemy aparat 16 Mpix do selfies.

Do kompletu mamy jeszcze ładowanie 120 W i chociaż wszystko to spotkać można u konkurencji, a konfiguracja aparatów może nie rzuca na kolana, iQOO znany jest rewelacyjnych cen. To taki brakujący challenger, na rynku, gdzie Xiaomi dawno przestał być marką dla oszczędnych. Mamy już niby podobnie pozycjonowane Realme, ale taki iQOO mógłby pozytywnie rozruszać konkurentów i zachęcić do bardziej agresywnej wojny na rabaty.