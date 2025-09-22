iPhone Air rozebrany na części. Raczej nikt się tego nie spodziewał

Dlatego też można się spodziewać, że Apple zrobiło dosłownie wszystko, tylko żeby uczynić go jeszcze cieńszym. Tym samym mogą pojawiać się wątpliwości, czy potencjalna rozbiórka smartfona w celu dokonania napraw będzie możliwa. Ewentualnie czy okaże się istną drogą przez mękę. Sprawę postanowił zbadać serwis iFixit. Efekt? 7 punktów na 10.

Naprawa iPhone Air wyjątkowo łatwa

Okazuje się, że wymiana baterii w tym modelu jest wyjątkowo łatwa. Co po chwili zastanowienia ma sens: ten element może się w przyszłości okazać prawdziwym koszmarem, kiedy po kilkuset cyklach ładowania zacznie się degradować. Co więcej, port USB-C okazał się modułowy i wyjątkowo prosty w wymianie. Cienka konstrukcja ma wręcz być plusem, a nie wadą podczas wymiany tych elementów.