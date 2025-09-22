iPhone Air rozebrany na części. Raczej nikt się tego nie spodziewał
iPhone Air to najsmuklejszy smartfon ze stajni Apple i jeden z najcieńszych smartfonów na rynku w ogóle.
Dlatego też można się spodziewać, że Apple zrobiło dosłownie wszystko, tylko żeby uczynić go jeszcze cieńszym. Tym samym mogą pojawiać się wątpliwości, czy potencjalna rozbiórka smartfona w celu dokonania napraw będzie możliwa. Ewentualnie czy okaże się istną drogą przez mękę. Sprawę postanowił zbadać serwis iFixit. Efekt? 7 punktów na 10.
Naprawa iPhone Air wyjątkowo łatwa
Okazuje się, że wymiana baterii w tym modelu jest wyjątkowo łatwa. Co po chwili zastanowienia ma sens: ten element może się w przyszłości okazać prawdziwym koszmarem, kiedy po kilkuset cyklach ładowania zacznie się degradować. Co więcej, port USB-C okazał się modułowy i wyjątkowo prosty w wymianie. Cienka konstrukcja ma wręcz być plusem, a nie wadą podczas wymiany tych elementów.
Warto dodać, że do baterii, tak jak w serii iPhone 16, dostęp mamy od tyłu, a klej, którym jest ona przytwierdzona do urządzenia, reaguje na prąd elektryczny, dzięki czemu niewielkie napięcie dostarczone do zaznaczonych padów sprawia, że można bezpiecznie wyjąc akumulator. Krótko mówiąc: jest niespodziewanie wręcz dobrze.