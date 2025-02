iPhone 17, Air, Pro i Pro Max na nowych zdjęciach. Źle to wygląda

Wygląd iPhone'ów 17 to jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni. Jeśli plotki są prawdziwe, to Apple zamierza zainspirować się tutaj telefonami z serii Google Pixel, oferując podobne wyspy aparatów. Jednak poszczególne modele będą się od siebie znacząco różnić, jak wynika z najnowszych informacji.

Oto nowe iPhone'y 17

Najnowszymi renderami iPhone'ów 17 pochwalił się jeden z najbardziej znanych informatorów w branży mobilnej, czyli Majin Bu. Jeśli są one prawdziwe, to poszczególne modele będą znacząco się od siebie różnić, właśnie za sprawą wyspy aparatów.

Podstawowy model iPhone'a 17 (na zdjęciu drugi od lewej) ma pozostać przy dotychczasowym projekcie z niewielką wyspą oraz dwoma aparatami. Pierwszy od lewej jest z kolei iPhone 17, który ma mieć pojedynczy aparat, ale za to większą wyspę. Natomiast iPhone 17 Pro i Pro Max to już potężne wyspy z potrójnymi aparatami.

Jeśli nowe iPhone'y rzeczywiście będą tak wyglądać, to rozróżnienie poszczególnych wariantów będzie bardzo łatwe. Natomiast kwestią dyskusją jest to, czy taki wygląd może się podobać. Osobiście nie jestem jego wielki fanem. A co Wy myślicie?