Sprzęt

Interesuje Cię iPhone Air? Niezbędne akcesorium w x-kom kupisz taniej

iPhone Air to powtórka błędu Samsunga Galaxy S25 Edge, ale w wykonaniu Apple. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:01
1
Telepolis.pl
Cienki smartfon z tragiczną baterią. Ten opis jest odpowiedni do obydwu tych urządzeń. Owszem, iPhone Air ma niewiele mniejszą baterię, niż iPhone 16. Jednak trzeba wziąć pod uwagę znacznie większy ekran. Testów wciąż nie ma, jednak należy się spodziewać, że dzień użytkowania to maks, na co możemy liczyć, a i to kiedy będziemy ostrożnie z niego korzystać.

Niezbędne akcesorium do iPhone Air

 Tym samym niezbędnym akcesorium będzie… dodatkowa bateria montowana do plecków urządzenia, która zwiększy czas pracy i znacznie pogrubi iPhone. Pomijając sensowność takiego ruchu ze strony Apple, możemy się spodziewać, że takie akcesorium będzie drogie. Bardzo drogie.

Na szczęście mamy x-kom, w którym powerbank o niezbyt chwytliwej, ale wiele mówiącej nazwie Silver Monkey Ultra Slim Powerbank MagSafe 5000mAh możemy kupić w promocji za jedyne 64,50 zł. Ten, jak sama nazwa wskazuje, oferuje 5000 mAh pojemności, oraz wspiera łądowanie bezprzewodowe w standardzie MagSafe. Dodatkowo ma także port USB-C, którym może oddawać energię z mocą 20 W w standardzie PD. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
#Apple powerbank Silver Monkey Silver Monkey Ultra Slim Powerbank MagSafe 5000mAh iPhone Air
Zródła zdjęć: Apple, Silver Monkey