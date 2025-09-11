Interesuje Cię iPhone Air? Niezbędne akcesorium w x-kom kupisz taniej

Cienki smartfon z tragiczną baterią. Ten opis jest odpowiedni do obydwu tych urządzeń. Owszem, iPhone Air ma niewiele mniejszą baterię, niż iPhone 16. Jednak trzeba wziąć pod uwagę znacznie większy ekran. Testów wciąż nie ma, jednak należy się spodziewać, że dzień użytkowania to maks, na co możemy liczyć, a i to kiedy będziemy ostrożnie z niego korzystać.

Niezbędne akcesorium do iPhone Air

Tym samym niezbędnym akcesorium będzie… dodatkowa bateria montowana do plecków urządzenia, która zwiększy czas pracy i znacznie pogrubi iPhone. Pomijając sensowność takiego ruchu ze strony Apple, możemy się spodziewać, że takie akcesorium będzie drogie. Bardzo drogie.

Na szczęście mamy x-kom, w którym powerbank o niezbyt chwytliwej, ale wiele mówiącej nazwie Silver Monkey Ultra Slim Powerbank MagSafe 5000mAh możemy kupić w promocji za jedyne 64,50 zł. Ten, jak sama nazwa wskazuje, oferuje 5000 mAh pojemności, oraz wspiera łądowanie bezprzewodowe w standardzie MagSafe. Dodatkowo ma także port USB-C, którym może oddawać energię z mocą 20 W w standardzie PD.