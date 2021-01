Intel Iris Xe DG1 od Colorful? To tylko nieporozumienie

Firma Colorful wydała oficjalne oświadczenie, w którym zaprzecza, jakoby produkowała współpracowała z Intelem przy produkcji dedykowanych kart graficznych Intel Iris Xe DG1.

Dedykowane karty graficzne Intela ledwo co zostały zapowiedziane, a już stały się obiektem pierwszego skandalu. Dotyczy on informacji, jakoby miały one powstać we współpracy z firmą Colorful, specjalizującą się w produkcji kart graficznych na bazie układów Nvidii.

Skąd to zamieszanie? Wszystko zaczęło się od oficjalnej strony Intel Iris Iris Xe DG1, na której zdjęcie jednej z kart figurowało pod nazwą pliku colorful-2-fan-dg1-angle-1-rwd.png.rendition.intel.web.720.405.png. Bazując na tej informacji wiele portali relacjonujących premierę wskazało firmę Colorful jako jednego z partnerów Intela, odpowiedzialnego za produkcję nowych kart graficznych, co, jak się okazuje, było informacją nieprawdziwą.

Colorful wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie, gdzie zwięźle dementuje plotki, a zainteresowanych swoim aktualnym portfolio odsyła na oficjalną stronę internetową. Tam z kolei znajdziemy wyłącznie produkty bazujące na układach Nvidii, z którą producent współpracuje ekskluzywnie już od kilku lat.

Skąd w takim razie błędnie opisany plika na stronie Intela? Tej zagadki niestety nie udało się rozwiązać. Faktem jest, że karta zaprezentowany wariant Intel Iris Xe DG1 posiada układ chłodzenia łudząco podobny do wybranych kart Colorful, np. modelu Colorful RTX 2060 BattleAx. Sugerowałoby to, że obydwa modele wyszły z tej samej fabryki. W praktyce jednak taka obserwacja zostawia równie dużo pytań, co daje odpowiedzi.

Zobacz: Intel wchodzi na rynek zewnętrznych kart graficznych z pierwszym modelem Xe DG1

Zobacz: Procesory Intel Alder Lake-S jeszcze w tym roku i tylko 6 miesięcy po Rocket Lake-S?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Colorful, VideoCardz