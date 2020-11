Intel Rocket Lake - procesory pojawią się już w marcu

Jak donosi portal WCCF Tech, najnowsze procesory firmy Intel pojawią się w marcu 2021 roku. Ma cechować je kompatybilność wsteczna z płytami Z490.

Procesory Intel Rocket Lake mają w pełni obsługiwać standard złącza PCIe 4.0, ale warto zauważyć, że obecne płyty Z490 tego nie robią, a granicą jest dla nich PCIe 3.0. Jak to rozwiązać? W tej chwili trudno powiedzieć. Wiemy z kolei na pewno, że "rakieta" będzie największą zmianą od czasu Sandy Bridge, pomimo tego, że ma być wykonana w nieco przestarzałej technologii 14 nm. Dlaczego producent zdecydował się na taki właśnie proces technologiczny? Podobno dlatego, że ma w chwili obecnej pod kontrolą prawie 80% rynku x86 i nie ma mocy przerobowych, aby zrealizować w terminie wszystkie zamówienia na procesory 10 nm. Dlatego nie chce dokładać do swojego portfolio kolejnego, a zamiast tego wróci do 14 nm. Będzie mieć rozwiązania znane z 10 nm - jak choćby wspomniane wsparcie PCIe 4.0 czy grafikę Xe 12.

Jakiś czas temu pojawiły się w sieci benchmarki, pokazujące, że procesory Rocket Lake będą osiągać taktowanie 5.0 GHz, co oczywiście ma przełożyć się na wysoką wydajność. Intel zapowiada, że procesor Rocket Lake S otrzyma wsparcie dla 20 linii PCIe 4.0, czyli czterokrotnie więcej, niż miała poprzednia generacja. Zaimplementowano w nim Deep Learning Boost oraz wsparcie dla VNNI, co ma pozytywnie wpłynąć na szybkość jego pracy. Obsługuje również standard USB 3.2 Gen 2x2 oraz zintegrowane karty graficzne (iGPU) Xe. Te zaś wspierają wysokiej jakości dekodery wideo, jak 4:4:4 HEVC i VP9, umożliwiając wyświetlanie obraz w rozdzielczości 3x 4k60. Wbudowany kontroler pamięci natywnie wspiera DDR4-3200.

Zobacz: Intel Rocket Lake - pierwsze zdjęcia procesora

Procesory Intel Rocket Lake zapowiadają się naprawdę nieźle i Intel wiele sobie po nich obiecuje. Taktowanie 5.0 GHz w połączeniu z nową architekturą możne znacząco wpłynąć na osiągi podzespołu i przyciągnąć do producenta nowych klientów, Zapewne także producenci sprzętu chętnie skorzystają z możliwości tych procesorów. Ale zaczekajmy do marca, kiedy to powinny pokazać się pierwsze benchmarki Rocket Lake, które pokażą nam prawdziwy stan rzeczy.

Zobacz: Intel zaczyna rozprowadzać układy graficzne oparte na Xe-LP

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: WCCF Tech