W przyszłym roku nowe procesory Intela. Wiemy, co w dalszych planach

Na przyszły rok (2023) Intel szykuje odświeżenie procesorów Intel Raptor Lake. Oprócz tego trwają też prace nad modelami z serii Meteor Lake oraz Arrow Lake.

Enthusiast Citizen to jeden z najbardziej znanych informatorów w świecie hardware'u. Wielokrotnie przekazywał informacje, które po czasie znajdywały potwierdzenie w rzeczywistości. Dlatego też warto pisać o przekazywanych przez niego informacjach. Najnowsze dotyczą przyszłych procesorów Intela, w tym odświeżenia serii Raptor Lake, a także kolejnych generacji w postaci Meteor Lake i Arrow Lake.

Odświeżenie serii Raptor Lake

Na przyszły rok, czyli 2023, Intel szykuje odświeżenie serii Raptor Lake. Miałoby to nastąpić dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Niestety, nie oznacza to zbyt wielu zmian. Z informacji wynika, że układy będą bazować na usprawnionej litografii 10ESF. Dzięki temu Intel będzie mógł podnieść taktowanie poszczególnych modeli o 100-200 MHz.

Na pewno nie przyniesie to aż tak dużego wzrostu wydajności, jak wprowadzenie pamięci 3D V-Cache w Ryzenach 7000, ale pytanie brzmi — czy będzie to konieczne? Na ten moment zapowiada się, że Niebiescy będą mieli dużą przewagę nad swoim konkurentem, a przynajmniej pod względem wydajności w grach, która interesuje większość osób.

Poza tym, na początku 2023 roku, ma zadebiutować procesor Intel Core i9-13900KS, ale nie ma on być częścią serii Raptor Lake Refresh.

Nowe procesory Meteor Lake

Na 2024 rok Intel szykuje nowe układy z linii Meteor Lake. Co ciekawe, w ich przypadku ma dojść do zmniejszenia liczy wydajnych rdzeni P, gdzie jednocześnie zachowana zostanie liczba energooszczędnych jednostek E. Pomimo tego możemy liczyć na wyższą wydajność, ponieważ w procesorach zastosowane zostaną nowe rdzenie Redwood Cove oraz Crestmont. Według plotek w planach są następujące modele:

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 125 W TDP

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 65 W TDP

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 35 W TDP

Meteor Lake-S 14 (6P + 8E) / 4 rdzenie Xe / 65 W TDP

Meteor Lake-S 14 (6P + 8E) / 4 rdzenie Xe / 35 W TDP

Jednocześnie seria Meteor Lake, ze względu na mniejszą liczbę rdzeni, w ogóle nie będzie miała modeli Core i9. Najwyższe będą jednostki z linii Core i7. Układy nadal będą produkowane w litografii Intel 4 (CPU), TSMC N5 (tGPU) oraz TSMC N6 (SoC).

Procesory Intel Arrow Lake

W 2024 roku pojawią się też modele Arrow Lake i to one powinny najbardziej interesować graczy. Powrócą one do budowy z 24 rdzeniami (8P+16E). Jednak tutaj dojdzie do innego zaskoczenia, ponieważ linia ta ma zawierać tylko modele Core i7 oraz Core i9. Nie będzie żadnych modeli Core i5 oraz Core i3. Poszczególne konstrukcje mają różnić się TDP i prezentować się następująco:

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 125W TDP

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 65W TDP

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 rdzenie Xe / 35W TDP

Układy z serii Meteor Lake oraz Arrow Lake prawdopodobnie wykorzystają nowy socket LGA 1851, który ma mieć podobny rozmiar do LGA 1700/1800, ale będzie oferował dodatkowe piny do obsługi nowych funkcji. Pamiętajcie jednak, że to tylko niepotwierdzone plotki i wiele może się zmienić.

