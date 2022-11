Ryzeny 7000 z pamięcią 3D V-Cache z pewnym ograniczeniem

AMD pracuje nad ulepszonymi procesorami Ryzen 7000 z pamięciami podręcznymi 3D V-Cache. Jednak mogą mieć one zaskakujące ograniczenie.

Procesory AMD Ryzen 7000 nie okazały się wielkim sukcesem. O ile w bardziej profesjonalnych zastosowaniach sprawdzają się dobrze, tak w grach przegrywają z Intelem. Nic dziwnego, że nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Po części może to być wina samego AMD, bo firma zapowiedziała ulepszone modele z pamięciami podręcznymi 3D V-Cache. W takim wypadku, po co kupować średnie układy skoro za chwilę pojawią się dużo lepsze? Jednak z najnowszych informacji wynika, że modele X3D będą one miały zastanawiające ograniczenie.

Procesory AMD Ryzen 7000 z 3D V-Cache

Do tej pory AMD wprowadziło tylko jeden procesor z pamięciami 3D V-Cache i był to Ryzen 7 5800X3D. Przyniósł on duży wzrost wydajności i to przede wszystkim w grach, czyli tym, co interesuje większość użytkowników. Na podobną poprawę możemy liczyć przy okazji serii Ryzen 7000, która usprawnienia doczeka się w przyszłym roku. Szkoda, że prawdopodobnie pamięci 3D V-Cache otrzymają tylko dwa modele.

Na chińskim forum Bilibili, które jest źródłem wielu informacji ze świata hardware'u, pojawiła się wiadomość na temat procesorów AMD Ryzen 7000 z 3D V-Cache. Wynika z niej, że Czerwoni pracują tylko nad dwoma takimi modelami i będą do jednostki 6- oraz 8-rdzeniowe. Prawdopodobnie oznacza to Ryzena 5 7600X3D oraz Ryzena 7 7700X3D. To nadal solidne i bardzo popularne CPU, ale szkoda, że na liście nie ma najmocniejszego modelu z serii Ryzen 9.

Oba procesory mają zadebiutować w pierwszej połowie 2023 roku. Ceny nie są znane, ale Ryzen 7 5800X3D był mniej więcej o 100-150 dolarów droższy od swojego pierwowzoru, więc możemy oczekiwać tego samego.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware