Procesory Intela może i będą okrojone, ale i tak dużo lepsze

Procesory Intel Lunar Lake będą okrojone. Nie oznacza to, że będą gorsze. Ma być wręcz przeciwnie.

Od jakiegoś czasu praktycznie pewne jest, że mobilne układy Intela z serii Lunar Lake będą pozbawione wielowątkowości, także na wydajnych rdzeniach P (Performance). Użytkownicy przyjęli to z dużym zdziwieniem. Jednak wcale nie oznacza to, że układy będą gorsze. Ma być wręcz przeciwnie.

Procesory Intel Lunar Lake

Najnowsze doniesienia sugerują, że procesory Intel Lunar Lake rzeczywiście nie będą obsługiwać Hyper-Threading, czyli wielowątkowości. W przypadku energooszczędnych rdzeni E (Efficiency) jest tak od dawna, ale dla wydajnych jednostek P (Performance) będzie to nowość. Wśród użytkowników wywołało to uzasadnione dyskusje na temat wydajności takiego rozwiązania, ale najwyraźniej nie ma powodów do obaw.

MTL-U (15w)-> LNL(17w)

Almost 1.5x MT perf increase (CB23, GB 5.4.5) — Bionic_Squash (@SquashBionic) March 10, 2024

Okazuje się, że procesory Lunar Lake mają zaoferować nawet 50-procentowy wzrost wydajności względem jednostek z serii Meteor Lake. Mowa oczywiście o wydajności wielordzeniowej. Tym samym brak wielowątkowości nie będzie kompletnie odczuwalny. Wręcz przeciwnie, nowe układy mają być znacznie szybsze przy zachowaniu pozostałych parametrów, jak niskie zużycie energii (mówimy o procesorach mobilnych z serii U).

Skąd w ogóle takie informacje? Pierwsze egzemplarze Lunar Lake podobno trafiły już do producentów laptopów, aby mogli oni przeprowadzić wewnętrzne testy. Te pokazały właśnie 50-procentowy wzrost wydajności w benchmarkach Cinebench R23 oraz Geekbench 5.4.5.

