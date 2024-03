Ten prosty trik pozwoli Ci znacząco ulepszyć Twój komputer

Jeśli Twój komputer ma problem z wysokimi temperaturami to niekoniecznie trzeba wymieniać chłodzenie procesora. Czasami wystarczy zmiana jednej opcji w BIOS-ie.

Najnowsze generacje procesorów komputerowych to szalenie wysoka wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich taktowań. Niestety często oznacza to również duży pobór mocy i wysokie temperatury. Wygląda jednak na to, że nie zawsze jest to wina samych CPU.

Mowa o nawet 16°C mniej bez wpływu na wydajność

MSI ma dobre informacje dla posiadaczy ich płyt głównych, którzy korzystają z jednostek Intela. Najnowsza aktualizacja BIOS-u daje dostęp do nowego ustawienia. Pozwala ono uzyskać kilka °C mniej.

Opisywana funkcja to CEP (Current Excursion Protection). Jej zadaniem jest zapobieganie niestabilności systemu spowodowanej niewystarczającym napięciem procesora. Jednak wpływ tej funkcji różni się w zależności od platformy i zastosowanych kombinacji, czasami prowadząc do spadku wydajności.

Zdaniem Tajwańczyków entuzjaści gier mogą zdecydować się na wyłączenie CEP, aby zmaksymalizować wydajność. Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w artykule MSI. Wewnętrzne test firmy potwierdzają spadek temperatur nawet o 16°C bez wpływu na wydajność.

Na liście obsługiwanych procesorów znalazła się seria Intel Core 14., 13. i 12. generacji. Najnowsze odblokowane jednostki pozwalają na wyłączenie CEP domyślnie, podczas gdy pozostałe CPU wymagają aktualizacji BIOS-u. Do tej pory wydano ją na większość płyt głównych Z790 i wybrane B760. MSI obiecuje jednak, że do końca marca pojawi się nowe oprogramowanie dla pozostałych modeli, w tym serii 600.

