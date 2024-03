GIGABYTE ma dobre wieści. Od teraz dłuższa gwarancja

Producenci sprzętu komputerowego wreszcie zaczynają dbać o swoich klientów. GIGABYTE dołącza do grona firm z wydłużoną gwarancją na monitory OLED.

W ostatnich miesiącach widać wyraźne poruszenie na rynku monitorów skierowanych do graczy. W sklepach przybywa zarówno modeli z wysoką częstotliwością odświeżania, jak i propozycji OLED. Zwłaszcza te drugie zasługują na uwagę ze względu na niski czas reakcji, fenomenalne kolory, kontrast oraz czerń.

GIGABYTE oferuje od teraz 3 lat gwarancji na monitory OLED

Na początku lutego informowaliśmy Was, że ASUS oraz MSI wymieniają kolejne ciosy. W efekcie obaj producenci wydłużyli gwarancje na swoje modele OLED. Teraz przyszła pora na trzeciego dużego gracza.

GIGABYTE poinformował w oficjalnym komunikacie prasowym, że od teraz ich monitory OLED objęte są 3-letnim okresem gwarancyjnym, obejmującym również wypalenia. To znaczna poprawa względem wcześniejszych 2 lat. Jest to oczywiście dostosowanie się do oferty konkurencji.

Wydłużoną gwarancję dostały jednostki skierowane do graczy, również te dopiero co prezentowane na targach CES. Mowa o modelach z oznaczeniem CO49DQ, FO32U2P, FO32U2, FO27Q3, MO34WQC oraz MO34WQC2.

Zobacz: Gainward pokazał swojego pytona. Konkurencja ma lepszego

Zobacz: Enermax ma obudowy dla fanów kompaktowego grania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. własne