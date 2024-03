Gainward pokazał swojego pytona. Konkurencja ma lepszego

Lada moment na rynek trafią cztery nowe karty graficzne. Mowa o przystępnych cenowo wariantach GeForce RTX 4060 od Palita i Gainwarda.

W sklepach komputerowych można znaleźć obecnie zatrzęsienie kart graficznych od wielu różnych producentów. I o ile dla części osób liczy się podświetlenie RGB LED, gamingowy design, ekran LCD czy inne dodatki, tak sporo konsumentów stawia przede wszystkim na dobry stosunek ceny do wydajności.

Mimo niskiej ceny nowe karty oferują chłodzenia półpasywne

A tak się składa, że Palit oraz Gainward przygotowali nowe, przystępne cenowo modele. Mowa o autorskich wersjach układu NVIDIA GeForce RTX 4060, a więc najsłabszym przedstawicielu rodziny Ada Lovelace. Oferuje on 3072 rdzeni CUDA sparowanych z 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie danych.

W przypadku Palita mowa o modelu GeForce RTX 4060 Infinity 2, zaś u Gainwarda jest to GeForce RTX 4060 Python II. Są to identyczne konstrukcje (obie marki należą do tego samego właściciela), które korzystają z dwuslotowego układu chłodzenia wyposażonego w dwa 95-milimetrowe wentylatory.

Kolorystyka kart graficznych utrzymana została w czerni i nie znajdziemy tutaj RGB LED. Sprawne oko z pewnością zauważy, że design jest identyczny co dostępnych od dawna modeli jak GeForce RTX 4060 Dual. W rzeczywistości nowe układy są gorsze. Zamiast pełnego radiatora dostajemy prostszy kawałek aluminium.

Palit oraz Gainward przygotowali dwa warianty swoich kart graficznych. W wersji podstawowej mowa o specyfikacji referencyjnej (do 2460 MHz), zaś warianty OC oferują spore fabryczne podkręcenie (do 2565 MHz).

Palita GeForce RTX 4060 Infinity 2 (OC) oraz Gainwarda GeForce RTX 4060 (OC) mają być jednymi z najtańszych modeli na rynku. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale należy zakładać około 1299 złotych.

