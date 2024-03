Enermax ma obudowy dla fanów kompaktowego grania

Już niedługo osoby składające wydajny, ale nie przesadnie duży PC będą miały do wyboru nową, przewiewną obudowę. Wszystko dzięki firmie Enermax.

Enermax to tajwańska firma obecna na rynku od 1990 roku. Specjalizuje się ona w zasilaczach, układach chłodzenia CPU, wentylatorach oraz obudowach komputerowych. Producent niegdyś kojarzony był z bardzo solidnymi sprzętami, ale w ostatnich latach cieszy się mniejszą popularnością.

Enermax zdecydował się na panel boczny na zawiasach

Próbując odbudować swoją pozycję na rynku Tajwańczycy przygotowali nową obudowę. Próbuje ona do siebie przekonać konsumentów kompaktowym rozmiarem, przewiewnym frontem, panelem bocznym w formie okna, dwiema wersjami kolorystycznymi, przystępną ceną oraz podświetleniem ARGB LED.

Enermax Enerpazo EP237 to obudowa Mid Tower o wymiarach 450 x 210 x 410 milimetrów wykonana ze stali SPCC, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 162 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 365 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" lub trzy 2,5".

Wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na przodzie, dwa 140/120-milimetrowe na górze, jeden mniejszy z tyłu i dwa na piwnicy. Fabrycznie dostajemy jeden wentylator 120 mm z podświetleniem ARGB LED. Fani chłodzenia cieczą zamontują maksymalnie chłodnice 360-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, złącze audio audio oraz przycisk Power i Reset. Jest więc to dość ubogie i stare rozwiązanie.

Sugerowana cena oraz data premiery Enermax Enerpazo EP237 pozostają nieznane. Patrząc jednak na specyfikację i ofertę konkurencji należy zakładać okolice 259-299 złotych.

Zobacz: TeamGroup prezentuje ekstremalnie wydajne pamięci RAM

Zobacz: AMD zwiększa wymagania dla technologii FreeSync

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ENERMAX

Źródło tekstu: oprac. własne