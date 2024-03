AMD zwiększa wymagania dla technologii FreeSync

AMD wkracza w 2024 rok i chce ułatwić życie graczom. Tym samym Czerwoni postanowili uaktualnić wymagania stawiane producentom przy certyfikacji.

Technologie takie jak AMD FreeSync czy NVIDIA G-SYNC to wyznacznik dla graczy, że mają do czynienia z porządnym monitorem, telewizorem czy matrycą w laptopie. Odpowiadają one bowiem za synchronizację obrazu i gwarantują, że obraz nawet podczas intensywnej gry będzie wyglądał nienagannie.

Nowe wymagania AMD są znacznie wyższe

Od premiery AMD FreeSync w 2015 roku jednak sporo się zmieniło. O ile wtedy standardem dla graczy były wyświetlacze 60 i 75 Hz, a rzadkością modele 120 i 144 Hz, tak teraz to wygląda zupełnie inaczej. Czerwoni postanowili więc uaktualnić listę wymagań do certyfikacji stawianą przed producentami.

Lista nowych wymagań jest ściśle powiązana z rozdzielczością i wygląda następująco:

Laptopy Monitory i telewizory AMD FreeSync Regulacja w zakresie 40-60 Hz. Dla rozdzielczości poziomej mniejszej niż 3440 px częstotliwość odświeżania powinna wynosić ≥ 144 Hz AMD FreeSync Premium Częstotliwość odświeżania powinna wynosić ≥ 144 Hz Dla rozdzielczości poziomej mniejszej niż 3440 px częstotliwość odświeżania powinna wynosić ≥ 200 Hz; Dla rozdzielczości poziomej większej niż 3440 px częstotliwość odświeżania powinna wynosić ≥ 120 Hz; AMD FreeSync Premium Pro jw. + wsparcie HDR jw. + wsparcie HDR

Innymi słowy najpopularniejsze monitory 1080p i 1440p będą musiały od teraz zaoferować częstotliwość odświeżania równą lub większą 144 Hz by uzyskać podstawowy certyfikat AMD FreeSync. Dla wyższego wariantu, AMD FreeSync Premium, mowa o już o wartości 200 Hz lub więcej oraz o 120 Hz lub więcej w przypadku monitorów 4K. Certyfikat AMD FreeSync Premium Pro dodatkowo wymaga obsługi HDR.

Nowe wymagania AMD znacznie różnią się od pierwotnych, ale to bardzo dobra zmiana. Skorzystają na tym głównie konsumenci, którzy bez zagłębiania się w specyfikację będą mogli szybko ustalić czy mają do czynienia ze sprzętem nadającym się do dynamicznych gier. Trudniej będzie się nadziać "na (starą) minę".

