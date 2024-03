PNY pokazało przenośne SSD do pracy w trudnych warunkach

Konkurencja na rynku przenośnych i wydajnych SSD rośnie. PNY przygotowało nowy model, który wyposażono w wytrzymałą obudowę.

PNY to amerykański producent sprzętu komputerowego obecny na rynku od 1985 roku. Specjalizuje się on w kartach graficznych z serii NVIDIA GeForce, pamięciach USB, nośnikach półprzewodnikowych, kartach pamięci oraz rozwiązaniach serwerowych. Jest to również producent OEM dla innych firm.

PNY RP60 oferuje wydajność do 2000 MB/s

Amerykanie poinformowali dzisiaj o rozszerzeniu swojego portfolio o przenośne SSD. Mowa o kompaktowych, ale wytrzymałych sprzętach oferujących wysoką wydajność w przystępnej cenie.

PNY RP60 to nośniki o wymiarach 100 x 60 x 12 milimetrów i masie 100 gramów. Ogumowana obudowa jest w pełni pyłoszczelna i odporna na strugi wody, co potwierdza certyfikat IP65. Dostajemy zabezpieczone złącze USB 3.2 Gen 2 typu C oraz specjalny otwór umożliwiający przywieszenie SSD do plecaka, torby, paska itd.

Mamy tutaj do czynienia z bliżej nieokreślonymi kośćmi pamięci 3D TLC NAND, ale producent nie zdradza zastosowanego kontrolera. Mowa jednak o deklarowanej wydajności do 2000 MB/s dla odczytu i do 1800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, a więc dość wysokimi wartościami jak dla tego interfejsu.

Nośniki PNY RP60 wspierają zarówno systemy operacyjne z rodziny Windows, MacOS, jak i Linux. Do sprzedaży trafią dwa modele o pojemności 1 oraz 2 TB. Sugerowane ceny to 99,99 oraz 179,99 dolarów, czyli około 395 oraz 709 złotych. W Polsce może być nieco drożej. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: PNY

Źródło tekstu: oprac. własne