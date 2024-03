Fractal North XL, czyli ogromna drewniana obudowa

Potrzebujesz solidnej, pojemnej i przewiewnej obudowy? Zależy Ci na dobrych materiałach i eleganckim wyglądzie? W takim razie Fractal ma coś dla Ciebie!

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie obudów komputerowych w różnych rozmiarach, kolorach i cenach. Większość z nich pochodzi jednak z Chin, a mało który producent decyduje się na zaprojektowanie autorskiej konstrukcji. Do wyjątków należy szwedzka firma Fractal, która właśnie rozszerzyła swoje portfolio.

Obudowa Fractal North XL dostępna jest w bieli i czerni

Fractal North XL to powiększony o 36% wariant wydanego pod koniec 2022 roku modelu. Jest to obudowa klasy premium, której cechą szczególną jest panel przedni wykonany z drewna oraz skórzane akcenty.

Fractal North XL to obudowa typu Full Tower o wymiarach 509 x 240 x 503 milimetrów i masie około 9,5 kilograma. W jej środku zmieścimy płyty główne formacie E-ATX, ATX, mATX lub mITX, chłodzenia procesora o wysokości do 185 milimetrów, karty graficzne o długości do 413 milimetrów oraz zasilacze o długości do 290 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" lub cztery miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, dwa 180-/140-milimetrowe lub trzy 120-milimetrowe na topie oraz jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu. Wariant Mesh ma możliwość montażu dodatkowych dwóch wentylatorów na boku. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki Fractal Aspect 140 mm. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj radiatory 420-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej przedniej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio, przycisk Power oraz diodę sygnalizującą prace komputera.

Fractal North XL pojawi się w sklepach w najbliższych tygodniach. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała, oraz dwa warianty - panel boczny z siatki oraz okno z hartowanego szkła. Wszystkie modele wyceniono na 169,99 dolarów, czyli około 675 złotych. Obudowa trafiła już do redakcji i jest w trakcie testów.

Źródło zdjęć: Fractal

Źródło tekstu: oprac. własne