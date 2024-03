TeamGroup prezentuje ekstremalnie wydajne pamięci RAM

Składasz nowy, wydajny zestaw komputerowy? Zależy Ci nie tylko na osiągach, ale i wyglądzie? W takim razie TeamGroup ma coś dla Ciebie!

W obecnych czasach w sklepach można znaleźć tysiące podzespołów komputerowych od wielu różnych producentów. Tym samym bez problemu da się złożyć na nowych częściach tani komputer do internetu, filmów i seriali oraz pracy biurowej, jak i wypasioną bestię do najnowszych gier w 4K czy poważnej pracy.

Pamięci TeamGroup skierowana są do posiadaczy Intela

A tak się składa, że tajwański producent TeamGroup zapowiedział właśnie nowe moduły RAM dla entuzjastów. Jest to rozwinięcie serii prezentowanej pod koniec ubiegłego roku, ale tym razem z podświetleniem RGB LED.

TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 to seria ekstremalnie wydajnych modułów RAM DDR5 na bazie selekcjonowanych kości, które oferują efektywne taktowanie do 8200 MHz. A wszystko to przy niskich opóźnieniach rzędu CL 38 i napięciu 1,4 V. Do wyboru będą zestawy o pojemności 32 i 48 GB.

TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 48 GB - 8200 MHz; CL 38, 1,4 V

ARGB DDR5 48 GB - 8200 MHz; CL 38, 1,4 V TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 48 GB - 8000 MHz; CL 38, 1,4 V

TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 48 GB - 7600 MHz; CL 36, 1,4 V

TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 32 GB - 8000 MHz; CL 38, 1,45 V

TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DDR5 32 GB - 7600 MHz; CL 36, 1,4 V

Pamięci korzystają z 10-warstwowego laminatu, który zapewnia większą stabilność oraz radiatorów wykonanych z aluminium o grubości 2 milimetrów. Całość dopełnia bogate, kolorowe podświetlenie ze specjalnym dyfuzorem. Dzięki niemu mowa o równomiernym i miłym dla oka rozproszeniu światła.

Seria TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 skierowana jest do procesorów Intel Raptor Lake Refresh i płyt głównych z chipsetami Intel 700. Posiadacze AMD Ryzen 7000 czy Intel Alder Lake oraz dedykowanych im platform muszą obejść się niestety smakiem, nie obsłużą one tak szybkich pamięci.

Opisywane zestawy trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Patrząc jednak na wycenę wersji bez RGB LED w Polsce należy zakładać około 1200 złotych i więcej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

