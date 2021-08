Intel Core i9-12900K przetestowany. Nie ma czego się wstydzić

Intel Core i9-12900K został przetestowany w kolejnym benchmarku. Tym razem wynik pojawił się w bazie PugetBench firmy Puget System i wygląda na to, że Alder Lake nie ma czego się wstydzić. Już teraz nie ustępuje topowym modelom procesorów.

Core i9-12900K, jeśli Intel nic nie zmieni w swoim podejściu, powinien być topowym układem z architekturą Alder Lake. Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, jaką wydajność zaoferuje w porównaniu z poprzednią generacją układów Intela, a także w zestawieniu z konkurencyjnym Ryzenami. Procesor pojawił się już w kilku benchmarkach i teraz do listy możemy dopisać PugetBench firmy Puget Systems.

Intel Core i9-12900K - wydajność

Procesor został przetestowany w zestawie z płytą główną Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, 64 GB pamięci RAM DDR5-4800 oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090. W teście Afetr Effects, w którym - co warte podkreślenia - najważniejszą rolę odgrywa GPU, taki zestaw uzyskał w najlepszej próbie 1575 punktów. Dla porównania Ryzen 5 5950X z taką samą karta graficzną zdobywa 1581 punktów, a Core i9-11900K 1548 punktów.

To oznacza, że już teraz Intel Core i9-12900K radzi sobie porównywalnie do topowych procesorów aktualnej generacji. Tymczasem do premiery zostało jeszcze trochę czasu, więc można liczyć na poprawę wyników. Poza tym nie wiem, jak dokładnie był ustawiony CPU, z jakimi działał taktowaniami i jak wygląda optymalizacja sterowników. Warto zachować dystans, ale finalnie topowy model z architekturą Alder Lake powinien radzić sobie lepiej. W końcu Intel obiecał 20-procentowy wzrost wydajności IPC.

Zobacz: Fatalne wieści! NVIDIA przewiduje wielomiesięczne problemy z grafikami

Zobacz: Gainward Phantom+ to nowe karty RTX 30 z ulepszonym układem chłodzenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel, wccftech

Źródło tekstu: wccftech