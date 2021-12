Intel Core i5-12400 przetestowany. AMD ma duży problem

Na chińskim forum Chiphell pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core i5-12400. Jeśli są prawdziwe, to AMD ma problem.

Na chińskim forum Chiphell pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core i5-12400, czyli modelu z zablokowanym mnożnikiem. Ten co prawda jeszcze nie został oficjalnie zapowiedziany, ale jego pojawienie się jest tylko kwestią czasu. Jeśli wyniki są prawdziwe, to jest to dużo lepsza jednostka niż Ryzen 5 5600X.

Intel Core i5-12400 wyposażony jest w 6 rdzeni (tylko P) oraz obsługuje 12 wątków. Ma 18 MB pamięci cache L3 oraz taktowanie od 3,0 GHz bazowo do 4,6 GHz w Boost. TDP procesora to 65 W. Oficjalne ceny nie są jeszcze znane, ale z plotek wynika, że wniosą około 210 dolarów za standardowy model i 180 dolarów za wariant F (bez iGPU).

Zobacz: Piersi, tokeny i dantejskie sceny. Gamingowe wpadki 2021

Intel Core i5-12400 - wydajność

A co z wydajnością? Ta prezentuje się bardzo dobrze. We wszystkich testach, czy to syntetycznych, czy też grach, Core i5-12400 radzi sobie lepiej od Ryzen 5 5600X. Różnice wynoszą od kilku do nawet kilkunastu klatek na sekundę, w zależności od tytułu. Czasami są one mniejsze, a innym razem większe, ale w każdym teście Intel okazuje się lepszy.

Wiadomo jednak, że sama wydajność to nie wszystko. Ważne jest też zużycie energii, które nie jest mocną stroną modeli Alder Lake. Jednak Intel Core i5-12400 radzi sobie nad wyraz dobrze. Przy maksymalnym obciążeniu pobiera niecałe 80 W energii. Dla porównania Ryzen 5 5600X potrafi pożerać nawet do 112 W.

Core i5-12400 jest też dużo chłodniejszy. Przy obciążeniu za pomocą programu AIDA64 nagrzewa się do zaledwie 60 stopni Celsjusza. W tym samym scenariuszu Ryzen 5 5600X osiąga aż 86 stopni. Różnica jest więc ogromna. Nawet stockowe chłodzenie Intela pozwalało utrzymać procesor w granicy 70-80 stopni, czyli niższej niż AMD.

Patrząc na te wyniki trudno nie dojść do wniosku, że AMD ma duży problem. Oczywiście Czerwoni mają jeszcze asa w rękawie w postaci odświeżonych modeli z 3D V-Cache, które mają dać nawet 15-procentowy wzrost wydajności w grach. Nadal jednak, o ile powyższe testy są prawdziwe, model Intela powinien okazać się chłodniejszy i oszczędniejszy, co dla wielu osób może być decydującym czynnikiem.

Zobacz: AMD idzie na podbój laptopów. Nowy procesor ma być potęgą

Zobacz: Tego jeszcze nie było — gamingowa myszka, na której zainstalujesz gry

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com, Chiphell

Źródło tekstu: Chiphell, wccftech