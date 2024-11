Intel ujawnia, kiedy zadebiutują nowe karty graficzne Battlemage

Intel ujawnił, kiedy zaprezentuje nowe, desktopowe karty graficzne z serii Battlemage. Premiera jest już blisko.

Już niedługo na sklepowych półkach pojawią się nowe, desktopowe karty graficzne od wszystkich trzech producentów — Intela, AMD oraz NVIDII. O ile Zieloni mają zaprezentować swoje modele dopiero na początku stycznia, tak Niebiescy chcą wyprzedzić konkurentów. Intel ujawnił, kiedy zaprezentuje modele Battlemage.

Kiedy premiera Intel Battlemage?

Intel ujawnił, że karty graficzne z serii Battlemage zostaną zaprezentowane w grudniu. Nie oznacza to, że w tym samym miesiącu trafią do sprzedaży, ale wtedy dowiemy się, jakie modele przyszykowali Niebiescy, i co będą one miały do zaoferowania. Dzięki temu Intel wyprzedzi zarówno NVIDIĘ, jak i AMD, bo obie firmy zaplanowały swoje prezentacje na targi CES 2025 w Las Vegas, które odbywają się w pierwszych dniach stycznia.

Intel battlemage gpu Soon pic.twitter.com/HBS4isMkOZ — Tomasz Gawroński (@GawroskiT) November 15, 2024

Niestety, seria Battlemage nie będzie raczej niczym spektakularnym. Nie dawna wiadomo, że Intel — podobnie jak AMD — zamierza skupić się na średnio-niskiej półce cenowej. Tym samym NVIDIA nie będzie miała konkurencji w kategorii najwydajniejszych układów. Niebiescy, przynajmniej na razie, nie zamierzają rezygnować z desktopowych GPU. Inżynierowie mają już pracować nad trzecią generacją kart o nazwie Celestial, ale ich data premiery wciąż jest nieznana.

