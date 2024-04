Potwierdza się ważna zmiana w nowych procesorach Intela

Wyciekły informacje na temat nowych procesorów Intela z serii Arrow Lake-S. Potwierdza się, że modele desktopowe będą pozbawione ważnej funkcji.

Do sieci wyciekły informacje na temat nowych procesorów Intel Arrow Lake-S, czyli modelach desktopowych. O ile wcześniej już słyszeliśmy o wariancie 24-rdzeniowym, tak teraz dołączył do niego jeszcze model 20-rdzeniowy. Przy okazji potwierdziła się ważna zmiana, o której mówi się od kilku tygodni.

Procesory Intel Arrow Lake-S

Dwa nowe procesory Intela pojawiły się w logach nowych sterowników. Zostały one opisane jako "Arrow Lake Client Platform" i pracują nad BIOS-ie o oznaczeniu MTLSFWI1.R00.3473.D80.2311222130, który datowany jest na 22 listopada 2023 roku.

Pierwszy z nich korzysta z 24 rdzeni w konfiguracji 8P + 16E i ma taktowanie 3,0 GHz. Drugi to jednostka 20-rdzeniowa (prawdopodobnie 8P+12E) z zegarem ustawionym na 2,3 GHz. Tym samym przypominają one modele Core i9-14900K oraz Core i7-14700K. Możemy się domyślać, że to ich odpowiedniki nowej generacji.

Co ważne, oba procesory nie obsługują wielowątkowości, o czym mówiło się od kilku tygodni. Ta rola ma zostać przejęta przez energooszczędne rdzenie E, które mają być lepiej zoptymalizowane. Z plotek wynika, że ma to przynieść wzrost wydajności i poprawę w kontekście efektywności energetycznej. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to decyzja Intela nie powinna dziwić.

Nowe procesory Intel Arrow Lake-S to zupełnie nowa architektura. Wyposażone będą w wydajne rdzenie Lion Cove oraz energooszczędne Skymont. Układy będą współpracować też z nową podstawką LGA 1851. Więcej informacji powinniśmy poznać na początku czerwca, w trakcie targów Computex 2024.

