Spalony GeForce RTX 4090. Tym razem to nie jest wina użytkownika

Kolejna karta graficzna GeForce RTX 4090 uległa uszkodzeniu. Tym razem po roku od zakupu, więc trudno wskazać na winę użytkownika.

Kilka miesięcy temu afera związana ze złączem zasilania w kartach graficznych GeForce RTX 4090 zyskała mocno na rozgłosie. Tak naprawdę była ona bardziej rozdmuchana, niż powinna, bo usterka dotknęła 0,3 proc. posiadaczy tego modelu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy też założyć, że większość przypadków wynikała z winy samych użytkowników. Jednak tym razem wszystko wskazuje na to, że jest inaczej.

Spalony GeForce RTX 4090

O spaleniu karty graficznej GeForce RTX 4090 poinformował użytkownik Reddita o pseudonimie Byogore. W jego egzemplarzu, podobnie jak w innych, doszło do spalenia złącza zasilania 12VHPWR. W takim wypadku pierwsza myśl to nieprawidłowy montaż. Rzecz w tym, że karta została kupiona rok temu i przez ten czas działała bez żadnych problemów. To sugeruje, że problem leży gdzieś indziej.

Oczywiście nie możemy wykluczyć, że Byogore np. czyścił komputer i nawet nie zauważył, że wtyczka lekko się wysunęła. Może być mu też zwyczajnie głupio i nie chce przyznać się do własnego błędu. Może być też tak, że rzeczywiście po jego stronie wszystko było jak należy i winna jest sama karta graficzna lub konkretniej złącze zasilania 12VHPWR.

Co konkretnie zawiniło? Tego nie wiemy. W czasie awarii Byogore grał w Battlefielda 2042. Karta przeszła też undervolting, więc temperatury pracy powinny być niższe. Tymczasem w pewnym momencie obraz zrobił się czarny, a po chwili komputer się zresetował. W pierwszej chwili nawet uruchomił się ponownie, ale tylko na chwilę. Po tym karta była już martwa. Dobra informacja jest taka, że ASUS nie tylko wymienił kartę na nową, ale zwrócił też pieniądze.

Warto w tym miejscu też przypomnieć, że nowe karty graficzne wyposażone są już w odświeżoną wersję złącza zasilania, która ma zmienioną część pinów. Dzięki temu, w przypadku niedociśnięcia wtyczki, blokowany jest tryb wysokiego poboru mocy. Testy wykazały, że jest ona dużo bezpieczniejsza.

Zobacz: Wkrótce zadebiutuje bardzo nietypowa karta graficzna ASUSA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TechSpot