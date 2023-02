Intel wyprzedaje karty za grosze. Nikt ich nie chce

Karty graficzne Intela najwyraźniej nie cieszą się dużą popularnością. W niektórych sklepach sprzedawane są wręcz za grosze.

Powiedzieć, że Intel nie najlepiej zaczął swoją przygodę z kartami z serii Arc, to jak nic nie powiedzieć. Nowe modele powodują wiele problemów, mają fatalne sterowniki, a zdarza się nawet, że część gier po prostu na nich nie działa. Nic dziwnego, że nie ma wielu zainteresowanych osób, które chciałyby je kupić. To zmusza sprzedawców do drastycznych promocji.

Intel Arc A750 za grosze

W teorii karta graficzna Intel Arc A750 powinna cieszyć się niezłym zainteresowaniem. Pod względem specyfikacji jest to konkurencja dla niezwykle popularnych modeli GeForce RTX 3060 oraz Radeon RX 6600. Jednak gracze najwyraźniej nie są nią zainteresowani. Świadczy o tym promocja, którą przygotował jeden z japońskich sprzedawców.

Pewien japoński sklep zdecydował się na bardzo drastyczną obniżkę cen kart graficznych Intel Arc A750. Rekomendowana cena to około 250 dolarów, natomiast w Kraju Kwitnącej Wiśni można kupić ten model za równowartość 150 dolarów. To obniżka aż o 40 procent i w przeliczeniu na złotówki kwota zaledwie 670 zł. Oczywiście to tylko promocja, ale tak dużych wyprzedaży nie robi się bez powodu. To prawdopodobnie sposób na pozbycie się kart, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem. A szkoda, bo po kilku poprawkach mogłyby być naprawdę udane.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech