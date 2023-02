Procesory Intela wspierają od teraz nawet 192 GB pamięci RAM

Jeśli wykorzystujesz swój komputer do pracy i potrzebujesz pojemnych modułów RAM to mamy świetne wieści. Procesory Core 12. i 13. generacji obsługują od teraz do 192 GB pamięci DDR5. Nie potrzeba do tego nowej czy drogiej płyty głównej.

Procesory Intel Alder Lake, czyli 12. generacja, debiutowały na rynku pod koniec 2021 roku. To właśnie one wprowadziły pod domowe strzechy obsługę interfejsu PCI Express 5.0 oraz pamięci RAM typu DDR5. Niemal rok później, w październiku 2022, dołączyła do nich wydajniejsza seria Intel Raptor Lake (13. generacja).

Obsługa nowych pamięci RAM nie wymaga aktualizacji BIOSu

Wygląda jednak na to, że obie wspomniane rodziny stały się jeszcze lepsze i zyskały kolejną przewagę nad konkurencyjnymi układami AMD Ryzen 7000. Jeden z partnerów Niebieskich, firma MSI, poinformował, że ich płyty główne z chipsetami Intel 600 i 700 wspierają od teraz nawet do 192 GB pamięci RAM.

Wszystko za sprawą niestandardowych modułów RAM o pojemności 24 GB lub 48 GB. Tajwańczycy sprawdzili je dokładnie na wszystkich swoich seriach - MEG, MPG, MAG i PRO oraz wszystkich chipsetach - najnowszym Intel Z790 i B760 oraz starszych Z690, B660, a nawet budżetowym H610. Niepotrzebny jest update BIOSu.

Moduły RAM z kośćmi 24 Gb (3 GB) zapowiedzieli oficjalnie już wszyscy najwięksi producenci. Pierwszy był Micron, który pokazał w ramach serii Crucial rozwiązania o wydajności 5200 i 5600 MT/s. Nadal jednak czekamy na ich debiut w sklepach, który ma nastąpić niedługo.

To doskonała informacja dla posiadaczy flagowych Intel Core i9-12900K(F) czy Core i9-13900K(F), którzy wykorzystują je w stacjach roboczych lub serwerach. Tutaj aż 192 GB pamięci RAM jest na wagę. Oczywiście to będzie dostępne tylko na płytach z czterema bankami pamięci. Modele z dwoma ograniczone są do 96 GB.

Zobacz: To już koniec tych procesorów. Intel uśmierca kolejne modele

Zobacz: ASUS zaskakuje dziwną płytą główną dla AMD Ryzen 7000

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI, Telepolis/Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne