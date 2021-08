Intel niechcący ujawnił chipsety z serii 600. Powrót układów HEDT?

Intel trochę przypadkowo ujawnił pełną listę chipsetów z serii 600, które będą współpracować z 12. generacją procesorów Core z architekturą Alder Lake. Czyżby Niebiescy szykowali układy HEDT?

Nie jest tajemnicą, że nowa generacja procesorów Intela przyniesie sporo zmian. Nie chodzi tylko o samą budowę CPU, która będzie hybrydowa (wykorzysta jednocześnie mocne i słabsze, ale energooszczędne rdzenie), ale także nową podstawkę, a także nowe chipsety płyt głównych. Lista tych ostatnich wyciekła za sprawą oficjalnych sterowników Intela, dzięki czemu już teraz wiemy, co szykują Niebiescy. A szykują sporo.

Lista chipset Intela z serii 600

Lista chipsetów Intela z serii 600 jest bardzo długa. Najwyższym modelem ma być X699. To o tyle ciekawe, że ostatnim układem z serii xx99 był X299, który obsługiwał 9. generację procesorów (Skylake-X oraz Cascade Lake-X). Wygląda na to, że Niebiescy po raz kolejny szykują procesory HEDT (High-End Desktop Computing), ale na razie nie znamy szczegółów. Drugim w kolejności chipsetem jest Z690, który powinien między innymi obsługiwać dwukanałowe pamięci DDR5. Oprócz tego na liście znajdują się również układy Q670, Q670E, B660, H670, H610 oraz H610E. Z kolei W685 i W680 to modele stworzone z myślą o stacjach roboczych i Xeonach.

Intel Chipset Device Software Version 10.1.18836.8283 pic.twitter.com/E1Np1cLD2P — HXL (@9550pro) August 21, 2021

Procesory Intel Alder Lake powinny zadebiutować jeszcze w tym roku. Oficjalnej prezentacji należy spodziewać się w październiku, co jakiś czas temu potwierdził sam szef Intela. Wykorzystają one nową podstawkę LGA1700, która prawdopodobnie będzie wymagała wymiany chłodzeń, a do tego obsłużą pamięci DDR5-4800 oraz interfejs PCIe 5.0. Intel zapewnia, że zaoferują 20-procentowy wzrost wydajności IPC.

Zobacz: Intel Core i9-12900K przetestowany. Nie ma czego się wstydzić

Zobacz: Intel uśmiecha się do graczy. Obiecuje dwukrotny wzrost wydajności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TechSpot