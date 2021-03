Procesory Intel Alder Lake przyniosą nawet 20-procentowy wzrost wydajności na wątek

Wyciekły pierwsze informacje na temat 12. generacji procesorów Intela, znanych jako Alder Lake. Układy zadebiutują jeszcze w tym roku i przyniosą nawet 20-procentowy wzrost wydajności na jednym wątku.

Serwis VideoCardz dotarł do pierwszych informacji na temat procesorów Intel Alder Lake, które jeszcze w tym roku trafią do sprzedaży. Dla Intela mają to być układy pod wieloma względami przełomowe, między innymi z powodu litografii 10 nm (w końcu!) oraz hybrydowej budowy, która w założeniach przypomina mobilną architekturę big.LITTLE. To wszystko ma się przełożyć na duży wzrost wydajności, jak wynika z materiałów producenta.

Z ujawnionych grafik wynika, że Intel spodziewa się około 20-procentowego wzrostu wydajności na jednym wątku, w czym zasługa rdzeni Golden Cove oraz wspominanej litografii 10 nm SuperFin. Nie wiemy jednak, czy Niebiescy porównują moc do układów Rocket Lake, czy też Tiger Lake. Poza tym Intel przewiduje nawet dwukrotny wzrost wydajności w zadaniach wielowątkowych, co z kolei możliwe jest dzięki zastosowaniu rdzeni Gracemont. W tym miejscu warto przypomnieć, że rdzenie Gracemont to te energooszczędne, a Golden Cove o wysokiej wydajności.

Z materiałów dowiadujemy się także o obsłudze PCI-Express 4.0 oraz 5.0, a także wsparciu dla pamięci RAM DDR4 i DDR5. Nie jest to pierwszy raz, gdy dojdzie do takiej sytuacji. Procesory Intel Core 6. generacji również obsługiwały jednocześnie poprzednie (DDR3), jak i nowe (DDR4) pamięci RAM. Prawdopodobnie nowsze i szybsze pamięci DDR5 4800 MHz będą zarezerwowane tylko dla płyt głównych z wyższej półki, np. z chipsetem Z690. Poza tym procesory wykorzystają nową podstawkę LGA1700.

Premiera zaplanowana jest jeszcze na ten rok, ale nie wiemy, czy dotyczy to wersji desktopowych, czy mobilnych. Tutaj musimy poczekać na oficjalną zapowiedź Intela.

Źródło tekstu: VideoCardz