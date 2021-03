Intel zapowiada dedykowane karty Intel Xe HPG dla graczy. Znamy datę prezentacji

Na oficjalnym profilu Intel Graphics na Twitterze pojawiła się grafika z logo dedykowanych kart graficznych Intel Xe HPG, które dedykowane będą graczom.

Intel oficjalnie zaprezentował logo dedykowanych kart graficznych Intel Xe HPG, które - według aktualnych doniesień - dedykowane będą graczom. Na pierwszy rzut oka krótkie wideo nie zdradza żadnych szczegółów, ani tym bardziej nie podaje ewentualnej daty premiery kart czy nawet terminu prezentacji. W rzeczywistości materiał skrywa kod binarny, który kieruje na stronę xehpg.inte.com. Na niej widnieje napis "Welcome to the Xe HPG Scavenger Hunt" oraz data 26 marca i godzina 17:00 czasu polskiego. Prawdopodobnie to właśnie wtedy poznamy wszystkie szczegóły dedykowanych kart Intela.

Xe HPG microarchitecture teaser = 🍬👀 pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021

Karty graficzne Intel Xe HPG prawdopodobnie będą produkowane w litografii 10 nm przez Samsunga lub TSMC. Z ostatnich doniesień wynika, że najmocniejszy model zaoferuje 4096 jednostek strumieniowych i 16 GB pamięci VARM GDDR6, a także sprzętową obsługę techniki śledzenia promieni. Taka specyfikacja powinna pozwolić na rywalizację z kartami NVIDIA GeForce RTX 3070, a także Radeon RX 6700 XT, więc średnią półką pod względem wydajności.

Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się już za tydzień, w piątek 26 marca. Zapiszcie sobie tę datę, bo to właśnie wtedy Intel oficjalnie rozpocznie rywalizację z AMD oraz NVIDIĄ na rynku dedykowanych kart graficznych. Zapowiada się niezwykle ważne wydarzenie!

Źródło tekstu: TechPowerUp