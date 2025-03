Innowacje Infinix: Podwójne składanie, fotowoltaika i kolorowa metamorfoza smartfonu

ZERO Series Mini Tri-Fold – przyszłość składanych smartfonów?

W przeciwieństwie do standardowych składanych urządzeń, które oferują głównie powiększony ekran, koncepcyjny model marki Infinix ma zapewnia zupełnie nowe sposoby użytkowania. Smartfon można ustawić pionowo, co pozwala na korzystanie z niego bez użycia rąk – idealne rozwiązanie do wideorozmów czy oglądania treści.

Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu paskowi montażowemu, telefon można przymocować do różnych powierzchni, takich jak sprzęt na siłowni, kierownica roweru, deska rozdzielcza samochodu czy pasek torby. To sprawia, że ZERO Series Mini Tri-Fold może służyć zarówno jako nawigacja, jak i kompaktowy aparat fotograficzny.

Jednym z najbardziej imponujących elementów tego modelu jest możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch ekranów. Przykładowo, użytkownik może prowadzić wideorozmowę na jednym wyświetlaczu, a jednocześnie przeglądać dokumenty lub media społecznościowe na drugim.

Ładowanie światłem – inteligentna technologia SolarEnergy-Reserving

Infinix pokazął również technologię SolarEnergy-Reserving, która łączy fotowoltaikę z algorytmami sztucznej inteligencji. Specjalnie zaprojektowane etui zbiera energię zarówno ze światła dziennego, jak i sztucznego, a AI optymalizuje proces magazynowania i przekazywania energii do smartfonu. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać do 2 W dodatkowej mocy, a firma pracuje nad zwiększeniem tej wartości w przyszłych wersjach.

Jednym z najciekawszych elementów tej technologii jest system „Sunflower”, inspirowany heliotropizmem roślin, czyli naturalnym zwracaniem się w stronę światła. Dzięki inteligentnemu pozycjonowaniu i adaptacyjnym technikom transmisji energii, system może pozyskiwać światło nawet z odległości 3 metrów, a przyszłe ulepszenia mają jeszcze bardziej zwiększyć ten zasięg.

E-Color Shift 2.0 – smartfon zmieniający kolor

Nowa generacja technologii E-Color Shift pozwala użytkownikom na personalizację wyglądu urządzenia. Obudowa smartfona może dynamicznie zmieniać kolor w zależności od warunków otoczenia, temperatury czy preferencji użytkownika.