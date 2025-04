Infinix chwali się baterią. Wytrzyma 1600 cykli ładowania

Nowy standard wytrzymałości

Współczesne smartfony zazwyczaj utrzymują około 80% swojej pierwotnej pojemności baterii po mniej więcej 500 pełnych cyklach ładowania. Przy standardowym użytkowaniu oznacza to zauważalny spadek wydajności już po około dwóch latach. Infinix Hot 50 Pro+ idzie znacznie dalej – według deklaracji producenta, nawet po 4 latach regularnego ładowania (co odpowiada około 1600 cyklom), bateria ma zachować ponad 80% swojej początkowej wydajności .

Taki poziom wytrzymałości jest współcześnie rzadkością. Większość smartfonów zachowuje około 80% wyjściowej wydajności po mniej więcej 500 pełnych cyklach ładowania, czyli, przy standardowym użytkowaniu, około 2 latach. W przypadku serii Hot 50 celem Infinix było wyznaczenie nowych standardów w zakresie żywotności baterii w bardzo poręcznym i cienkim telefonie. To nie tylko zwiększenie wygody użytkowania, ale też istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i redukcji ilości odpadów elektronicznych. Zbudowane z zaawansowanych materiałów i wyposażone w funkcję inteligentnego zarządzania energią smartfony z serii HOT 50 pozwalają użytkownikom skupić się na tym, co dla nich najważniejsze, bez konieczności ciągłego martwienia się poziomem naładowania telefonu.

Moc i szybkość w smukłej obudowie

Mimo imponującej żywotności, bateria w modelu Infinix Hot 50 Pro+ nie ustępuje pod względem pojemności. Oferuje solidne 5000 mAh, co od dawna jest standardem w tej klasie urządzeń. Co więcej, udało się ją zmieścić w bardzo smukłej obudowie. Telefon wspiera również szybkie ładowanie z mocą do 33 W. Pozwala to na uzupełnienie energii od 1% do 50% w 26 minut. Krótkie, kwadransowe ładowanie ma wystarczyć na ponad 8 godzin rozmów lub niemal 6 godzin oglądania wideo.