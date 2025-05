Hulajnoga piekła nie ma… a właściwie to jest, ale piekielnie dobra promocja

Mowa tu o modelu BLAUPUNKT ESC608 z silnikiem o mocy 250 W i zasięgiem do 20 km. Nie jest to więc model wyczynowy, ale za to idealnie sprawdzi się do poruszania po ścieżkach rowerowych w mieście. W końcu do tego została ona stworzona: jako mały, lekki pojazd, którym unikniemy korków. Producent wycenił ją na 999 zł, jednak dziś może być Wasza za jedyne 799 zł.