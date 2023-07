Bestia, nie hulajnoga. RIDER Monster Turbo wjeżdża na ulice miast

Na polskie drogi wyjeżdża właśnie nowa hulajnoga. To RIDER Monstrer Turbo z wielkimi kołami i mocną baterią. Producent zapowiada nawet 60 kilometrów na jednym ładowaniu.

Już teraz w sklepach pojawiła się nowa hulajnoga elektryczna polskiej firmy RIDER. Chodzi tu o model Monster Turbo. Ten "potwór" w nazwie nie jest przypadkowy, gdyż maszyna została zaopatrzona w duże koła. Przednie ma średnicę 20 cali, a tylne 16. Wykorzystanie większych kół niż standardowo, według producenta podnosi wygodę jazdy, gdyż wstrząsy są lepiej tłumione oraz gwarantuje lepszą przyczepność, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

Do 60 km na jednym ładowaniu i podwójny hamulec tarczowy

Dystans możliwy do przejechania hulajnogą RIDER na jednym ładowaniu to aż 60 km. Model Monster Turbo posiada sporą baterię o pojemności 19,2 Ah, której pełne naładowanie trwa 9-10 godz. Pojazd jest wyposażony w silnik o mocy 350 W, który umożliwia jazdę do 20 km/h, co jest ograniczoną w przepisach maksymalną dozwoloną prędkością. Bezpieczeństwo użytkowania hulajnogi RIDER gwarantuje przedni i tylny hamulec tarczowy, natomiast wygodę codziennego użytkowania podnosi cyfrowy wyświetlacz, pozwalający na łatwą kontrolę poziomu naładowania baterii. Dodatkowo urządzenie posiada oświetlenie oraz system dźwiękowy.

Hulajnoga RIDER Monster Turbo dostępna jest w kolorze grafitowym, jej waga to 19,9 kg, a wymiary – 156 x 53 x 105-120 cm. Pojazd dostępny jest w sieci Media Expert w cenie 3 499 zł.

Źródło zdjęć: RIDER

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne