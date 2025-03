Wiosenne porządki z Huawei: Odśwież swoją formę, korzystając z promocji

Sprzęt

Z nadejściem wiosny warto zadbać nie tylko o porządki w domu, ale także o własne zdrowie i kondycję. Sklep huawei.pl przygotował specjalne promocje na wybrane smartwatche z serii Huawei Watch GT 5 oraz Huawei Watch Fit 3. Dodatkowo, do niektórych urządzeń można otrzymać prezent lub kupić akcesoria w obniżonych cenach. Wiosenna oferta obowiązuje do 30 marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, a także obejmuje 40% rabatu na rozszerzenie gwarancji o rok.