Pura 80 nadchodzi z innowacyjnym aparatem. Premiera za kilka dni

Zgodnie z oczekiwaniami, na rynek trafią prawdopodobnie trzy modele: standardowy Pura 80, Pura 80 Pro oraz najbardziej zaawansowany Pura 80 Pro+ lub Pura 80 Ultra. Hasło przewodnie premiery, Zobacz dalej z przewidywaniem ("See beyond with foresight"), nie pozostawia wątpliwości, że Huawei po raz kolejny zamierza podnieść poprzeczkę w dziedzinie mobilnej fotografii.