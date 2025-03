6. urodziny sklepu Huawei.pl to smartfony, smartwatche i laptopy w niższych cenach

Sprzęt

Huawei.pl świętuje swoje szóste urodziny i zaprasza klientów do skorzystania z atrakcyjnych ofert. Od 3 do 16 marca 2025 roku wybrane produkty marki można kupić w obniżonych cenach, a do niektórych modeli producent dodaje gratisy lub umożliwia zakup akcesoriów w promocyjnych cenach. Dodatkowo w tym okresie przedłużenie gwarancji o rok kosztuje 50% mniej.