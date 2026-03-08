Ten laptop bije MacBooka Neo na głowę, a w promocji kosztuje tyle samo

Poza promocją HP OmniBook X 14-fe0023nw kosztuje 4999,99 zł. Dlatego też obniżka jego ceny do 2999 zł, która potrwa jedynie do 9.03.2026, lub wyczerpania zapasów jest naprawdę ostrym zjazdem cenowym. W zamian dostajemy sprzęt, który zjada najnowszego MacBooka Neo pod każdym względem, a przy okazji kosztuje dokładnie tyle samo, co on.

HP OmniBook X 14-fe0023nw

Tradycyjnie zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1440p z pokryciem 100% przestrzeni sRGB. Na papierze panele są porównywalne, a matowe wykończenie sprawia, że ekran nie odbija tak mocno światła, ani się nie brudzi w takim stopniu. Sercem urządzenia jest natomiast Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, który wręcz przeżuwa i wypluwa Apple A18 Pro znane z MacBooka.

Co więcej, w przeciwieństwie do taniego laptopa od Apple Mamy tu nie kontrowersje 8 GB, a 16 GB RAM LPDDR5X o taktowaniu 8448 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB przestrzeni dyskowej.