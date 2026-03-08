Ten laptop bije MacBooka Neo na głowę, a w promocji kosztuje tyle samo
MacBook Neo trafi do sprzedaży już 11 marca. Zapowiada się on na jeden z ciekawszych laptopów w swoim segmencie cenowym nie tyle pod względem surowej mocy, a świetnego ekranu i licznych zalet wynikających z procesora ARM na pokładzie. Tu jednak do gry wkracza promocja na HP OmniBook X 14-fe0023nw.
Poza promocją HP OmniBook X 14-fe0023nw kosztuje 4999,99 zł. Dlatego też obniżka jego ceny do 2999 zł, która potrwa jedynie do 9.03.2026, lub wyczerpania zapasów jest naprawdę ostrym zjazdem cenowym. W zamian dostajemy sprzęt, który zjada najnowszego MacBooka Neo pod każdym względem, a przy okazji kosztuje dokładnie tyle samo, co on.
HP OmniBook X 14-fe0023nw
Tradycyjnie zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1440p z pokryciem 100% przestrzeni sRGB. Na papierze panele są porównywalne, a matowe wykończenie sprawia, że ekran nie odbija tak mocno światła, ani się nie brudzi w takim stopniu. Sercem urządzenia jest natomiast Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, który wręcz przeżuwa i wypluwa Apple A18 Pro znane z MacBooka.
Co więcej, w przeciwieństwie do taniego laptopa od Apple Mamy tu nie kontrowersje 8 GB, a 16 GB RAM LPDDR5X o taktowaniu 8448 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB przestrzeni dyskowej.
Dodatkowo HP OmniBook X 14-fe0023nw waży jedynie 1,34 kg, czyli o 0,1 kg więcej, niż MacBook Neo. Jednak w przeciwieństwie do niego ma pracować nie do 16, a do 26 godzin na jednym ładowaniu. Znajdziemy w nim także więcej portów: 2 USB-C z PD i DP, USB-A, oraz złącze słuchawkowe. A wszystko to za jedyne 2999 zł. Jeśli nie przeszkadza nam Windows, to przy tej promocji wybór jest oczywisty.