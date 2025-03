Honor Magic7 Lite w ogniu – dosłownie. Smartfon pomógł w biciu Rekordu Guinnessa

Jako marka HONOR uwielbiamy wyznaczać nowe standardy, bijąc rekordy. HONOR Magic7 Lite to urządzenie o niezrównanej wytrzymałości, które jako pierwsze zostało oficjalnie zatwierdzone przez światowych kaskaderów. W połączeniu z zaawansowanym aparatem HONOR Magic7 Pro AI, który rejestruje każdą gorącą sekundę w niezwykłych detalach, to wyzwanie było doskonałą okazją do zaprezentowania siły serii Magic7. Współpraca z elitarnymi specjalistami z Campus Univers Cascades uczyniła to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym.

- Avikar Jolly, CMO, HONOR Europe