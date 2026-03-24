Honor szykuje mocne uderzenie. Bateria 9000 mAh i styl iPhone'a

Według najnowszych przecieków chiński producent wkrótce wprowadzi na rynek dwa nowe smartfony z serii Honor 600, które dołączą do zaprezentowanego wcześniej wariantu Lite.

Wizualnie Honor 600 i Honor 600 Pro mają mocno przypominać obecne na rynku iPhone'y w wersjach Pro, co widać zwłaszcza po planowanych wariantach kolorystycznych. Na tylnym panelu znajdzie się pozioma wyspa aparatów biegnąca przez całą szerokość obudowy, w której umieszczono obiektywy, diodę LED oraz laserowy autofocus. Smartfony zadebiutują w kolorze czarnym, złotym oraz przykuwającym wzrok pomarańczowym.

Taka stylistyka nie jest nowością u Honora – w styczniu producent wprowadził model Honor Power 2, też mocno inspirowany telefonem Apple. Detale są oczywiście trochę inne, ale nie rzuca się to od razu w oczy. Podobna jest też kolorystyka. Power 2 nie wyjdzie jednak poza Chiny, więc dla nas pozostaje tylko ciekawostką, ale nowe modele z numerowej serii powinny się u nas zdecydowanie pojawić. Serwis Win Future, który zamieścił rendery nowych modeli wraz z kilkoma informacjami o specyfikacji, przekonuje, że seria Honor 600 wejdzie do Europy.

Front urządzeń wypełni 6,57-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Sercem obydwu modeli z serii Honor 600 ma być układ Qualcomma z flagowej rodziny Snapdragon 8, choć wciąż nie jest jasne, czy producent sięgnie po starszego, ale wciąż żwawego Snapdragona 8 Elite, czy jego nieco okrojoną wersję z linii Snapdragon 8s. Do wersji Honor 600 Pro powinien oczywiście trafić wydajniejszy układ.

Obiecująco zapowiada się też sekcja foto. Główny aparat w Honorach 600 ma być wyposażony w matrycę o rozdzielczości 200 Mpix, która otrzyma wsparcie OIS. Wersja Honor 600 Pro ma dodatkowo otrzymać aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jednostkę z teleobiektywem, jednak ich dokładne specyfikacje pozostaje jeszcze tajemnicą. Już wcześniejsze modele z numerowej serii Honora pokazały, że producent poważnie traktuje ich możliwości foto, więc i tym razem nie powinno być źle.