Telewizor pułapka. Niby rekordowe odświeżanie, ale spróbuj skorzystać

Hisense, wiodący chiński producent telewizorów właśnie wypuścił do sprzedaży 98-calowy telewizor, ale akurat nie przekątna ekranu wzbudza największą uwagę. Ten model właśnie pobił rekord odświeżania wśród TV, oferując osiągi dostępne do tej pory wyłącznie w gamingowych monitorach.

Hisense S57 pobił rekord oświeżania

Hisense S57 to pierwszy telewizor LCD z odświeżaniem 264 Hz. Najwyższe do tej pory oferowane odświeżanie w telewizorach zapewnia Samsung QN900D i jest to 240 Hz. Koszt takiego telewizora Neo QLED w wersji 65-calowej też jest niebagatelny i wynosi 16 999 zł.

Hisense ma zaoferować więcej i taniej, bo za równowartość ok. 5350 zł (9999 juanów) otrzymamy 98-calowy telewizor LCD z 95% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz z 264 Hz matrycą. Producentem tego ostatniego komponentu jest BOE, ten sam dostawcy, z którego usług korzysta Samsung.

Szybko, ale jest dość istotny haczyk

Jest jednak pewien haczyk — aby osiągnąć konkurencyjną cenę, Hisense zredukował podświetlanie tylne LED do 384 stref, a maksymalną jasność ekranu do 1000 cd/m2. Ponadto, aby skorzystać z 264 Hz odświeżania, należy obniżyć rozdzielczość z 4K do 1080p.

Wydaje się, że wysokie odświeżanie (HFR - High Frame Rate) wkroczy jako trend prędzej czy później i Hisense pomaga to urzeczywistnić. Na razie model Hisense S57 jest dostępny w sprzedaży wyłącznie w Chinach, a producent nie podał informacji czy trafi na rynki europejskie.

Źródło zdjęć: Hisense

Źródło tekstu: Flatpanels, opr. wł.