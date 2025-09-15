HDD będą drogie. Western Digital podnosi ceny
Jeśli potrzebujesz dużo miejsca na swoje dane i planowałeś modernizację komputera lub rozbudowę serwera NAS to warto się pośpieszyć.
Western Digital dołącza do grona producentów, którzy zdecydowali się podnieść ceny dysków twardych. Jak podaje TrendForce, czas oczekiwania na dostawę HDD sięga już nawet roku, co zmusiło firmę do dostosowania polityki cenowej w całym swoim portfolio. Tym samym WD jest trzecim dużym graczem na rynku pamięci masowych, który w ostatnim czasie zmienił ceny - wcześniej zrobił to SanDisk i Micron dla SSD.
Wszystko przez rosnącą popularność sztucznej inteligencji
Producent tłumaczy swoje decyzje ogromnym popytem na wszystkie pojemności HDD, a także trwającymi pracami nad nowymi technologiami. Dodatkowo coraz większa część wysyłek realizowana jest drogą morską, co wydłuża czas dostawy o kolejne 6-10 tygodni. Firma apeluje do klientów, aby uwzględniali te opóźnienia przy składaniu zamówień.
Głównymi winowajcami są dostawcy usług chmurowych, tacy jak Google czy Oracle, którzy intensywnie inwestują w rozbudowę swojej infrastruktury. Wszystko ze względu na gwałtowny rozwój usług opartych na AI. Powoduje to coraz większe zachwianie równowagi popytu i podaży.
Ma to jednak też dobre strony - trwają pracę nad nowymi SSD, które mają zaoferować lepszy stosunek pojemności co ceny. O ile obecne nośniki są od x4-5 droższe niż tradycyjne dyski, to liczy się na zmniejszenie tego do x3. Brak jednak szczegółów na temat ich wydajności czy trwałości.