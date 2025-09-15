HDD będą drogie. Western Digital podnosi ceny

Western Digital dołącza do grona producentów, którzy zdecydowali się podnieść ceny dysków twardych. Jak podaje TrendForce, czas oczekiwania na dostawę HDD sięga już nawet roku, co zmusiło firmę do dostosowania polityki cenowej w całym swoim portfolio. Tym samym WD jest trzecim dużym graczem na rynku pamięci masowych, który w ostatnim czasie zmienił ceny - wcześniej zrobił to SanDisk i Micron dla SSD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystko przez rosnącą popularność sztucznej inteligencji

Producent tłumaczy swoje decyzje ogromnym popytem na wszystkie pojemności HDD, a także trwającymi pracami nad nowymi technologiami. Dodatkowo coraz większa część wysyłek realizowana jest drogą morską, co wydłuża czas dostawy o kolejne 6-10 tygodni. Firma apeluje do klientów, aby uwzględniali te opóźnienia przy składaniu zamówień.

Głównymi winowajcami są dostawcy usług chmurowych, tacy jak Google czy Oracle, którzy intensywnie inwestują w rozbudowę swojej infrastruktury. Wszystko ze względu na gwałtowny rozwój usług opartych na AI. Powoduje to coraz większe zachwianie równowagi popytu i podaży.