Hammer na MWC 2025: nowym smartfonom i telefonom żadne warunki nie są straszne

Hammer Iron 6 5G – siła i nowoczesność

Hammer Iron 6 5G to flagowy model marki, który zadebiutuje w trzecim kwartale 2025 roku. Smartfon oferuje potężny zestaw aparatów (64 Mpix + 24 Mpix + 2 Mpix) z trybem noktowizji oraz przedni aparat 16 Mpix, co ma go czynić idealnym narzędziem dla profesjonalistów i entuzjastów outdooru. Wyposażony w 6,56-calowy ekran, mocną baterię o pojemności 6000 mAh oraz 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej, zapewnia płynność działania i długi czas pracy. Całość działa na systemie Android 15 i wspiera sieć 5G, gwarantując szybką łączność.